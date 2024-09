Berlin - Uwe Ochsenknecht, der vor allem für seine Rollen in Komödien bekannt ist, hat keine Berührungsängste mit den Themen Tod und Vergänglichkeit. "Es gibt nichts Spannenderes als Fragen wie: Wie gehe ich mit dem Sterben um?", sagte der Schauspieler den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.



Um Tod und Sterben gehe es nicht nur in seinem aktuellen Kinofilm "Die Ironie des Lebens", die Themen seien für ihn allgegenwärtig, so der Schauspieler weiter: "Den Gedanken an Sterben und Tod habe ich schon länger in mein Leben integriert. Sobald wir auf die Welt kommen, läuft die Uhr - bei einem kürzer, bei einem anderen länger."



Wenn er auf sein Leben zurückblickt, zieht er ein positives Fazit: "Ich habe viele schöne Sachen erlebt, auch wenn es davon nie genug gibt." Für die Zukunft hat Ochsenknecht vor allem einen großen Wunsch: "Auf jeden Fall wollte ich noch Regie machen, und das tue ich jetzt auch - möglichst noch vor Ende des Jahres."

