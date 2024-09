Die Mercedes-Benz-Aktie ist nach einer Gewinnwarnung auf den tiefsten Stand seit zwei Jahren gefallen, was vor allem auf die schwache Nachfrage in China zurückzuführen ist. Trotz des Kursrutsches sehen Analysten weiterhin großes Potenzial und bleiben bei ihren positiven Bewertungen.Mercedes-Benz-Aktie stürzt ab: Jetzt ein Schnäppchen? Die Mercedes-Benz-Aktie gerät unter Druck: Am Freitag fiel sie um mehr als 7 % und erreichte den tiefsten ...

