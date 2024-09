Bern - In der Schweiz gibt es weder strengere Anforderungen noch zusätzliche Anstrengungen für die Förderung der biologischen Artenvielfalt. Die Biodiversitätsinitiative wird gemäss der zweiten Hochrechnung von gfs.bern im Auftrag der SRG von 13 Uhr mit 63 Prozent Nein abgelehnt. Jene, die an die Urnen gegangen seien, hätten das Problem der Biodiversität als nicht so dringlich erachtet, sagte Lukas Golder vom Forschungsinstitut gfs.bern am Sonntag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...