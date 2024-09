Erst die Wahlergebnisse in Thüringen und Sachsen, dann am nächsten Tag der Krisen-Hammer bei Volkswagen: Das Gemeinweisen Deutschland wurde politisch wie wirtschaftlich in der ersten Septemberwoche 2024 kräftig durchgeschüttelt. Dabei ist mit Bezug auf die deutsche Autoindustrie in den Medien völlig in den Hintergrund getreten, was in normalen Zeiten im Vordergrund gestanden wäre: personelle Veränderungen D ...

Den vollständigen Artikel lesen ...