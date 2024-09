Leverkusen - Im ersten Sonntagsspiel des vierten Bundesliga-Spieltags hat Bayer Leverkusen in einer wilden Partie 4:3 gegen den VfL Wolfsburg gewonnen.



Die Werkself musste schon früh den ersten Schock hinnehmen als ein Eigentor von Nordi Mukiele die Gäste in der fünften Minute in Führung brachte. Nachdem die Hausherren das Spiel aber durch Treffer von Florian Wirtz (14. Minute) und Jonathan Tah (32. Minute) drehen konnten, wähnte sich der amtierende Meister wieder auf Kurs. Dabei hatten sie die Rechnung aber ohne die Wölfe gemacht, die schon fünf Minuten später durch Sebastiaan Bornauw wieder ausgleichen konnten. Und in der Nachspielzeit traf dann auch noch Mattias Svanberg und drehte das Spiel erneut.



Im zweiten Durchgang konnte Leverkusen schlug direkt zurück: Piero Hincapié traf nach einer Ecke per Kopf. Im Anschluss drängten die Hausherren auf den Sieg und spielten nach einer Roten Karte für Yannick Gerhardt ab der 88. Minute sogar in Überzahl. Und wie in der vergangenen Saison so oft belohnten sie sich in der Nachspielzeit: Victor Boniface sorgte in der 93. Minute für den Sieg.



Für Leverkusen geht es am Samstag im Top-Spiel gegen die Bayern weiter, Wolfsburg ist am selben Tag gegen Vizemeister Stuttgart gefordert.

