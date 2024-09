Der iPhone-Designer und langjährige Apple-Kreativkopf Jony Ive hat bestätigt, dass er mit OpenAI-Chef Sam Altman an einem KI-Hardwareprojekt arbeitet. Gerüchte gab es schon länger. Im Rahmen eines großen Porträts zu Jony Ive in der New York Times wird erstmals offiziell bestätigt, was seit fast einem Jahr immer wieder gemunkelt wurde. Jony Ive und Sam Altman arbeiten an einem gemeinsamen KI-Projekt. Kostspielige Entwicklung, Gerät unklar Was fehlt, ...

