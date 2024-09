VICTORIA, Seychellen, Sept. 23, 2024, die führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma, feiert stolz ihr 6-jähriges Bestehen mit einem bedeutenden Meilenstein - dem Überschreiten von 45 Millionen Nutzern weltweit, wodurch das Unternehmen seine Wettbewerber überholt und die viertgrößte Kryptobörse nach Handelsvolumen wird. Die Plattform rühmt sich als die am schnellsten wachsende Börse mit einem Nutzerwachstum von 400 % seit dem letzten Jahr.

Im Jahr 2024 hat sich die Nutzerbasis von Bitget fast verdreifacht, angetrieben durch kontinuierliche Innovation, verbesserte Nutzererfahrung und ein starkes Engagement für Sicherheit. Im Jahr 2024 verzeichnete Bitget ein erhebliches Wachstum in Afrika (1.614 %), Südasien (729 %) und Südostasien (216 %). Die Ertragsprodukte (Sparprodukte) auf Bitget zeigen vom 3. Quartal 2023 bis zum 3 Quartal 2024 einen starken Anstieg von mehr als 600 %. Die Plattform verzeichnete im ersten Halbjahr 2024 einen Anstieg des Trafficaufkommens um 50 % und einen Nettovermögenszufluss von 700 Mio. USD.

Zusätzlich zu seinem Geschäftswachstum engagiert sich Bitget weiterhin für wirkungsvolle Corporate Social Responsibility (CSR)-Initiativen wie Blockchain4Youth und Blockchain4Her. Die Blockchain4Youth-Initiative hat mehr als 13.000 Studierenden an über 60 Universitäten, wie der Universität Zürich und der National Taiwan University, Unterricht zum Thema Blockchain ermöglicht. Durch Blockchain4Her hat Bitget Unternehmerinnen im Kryptobereich durch die Zusammenarbeit mit globalen Organisationen wie SheFi und Women in Web3 unterstützt.

"Das stetige Wachstum von Bitget ist das Ergebnis der kontinuierlichen Innovation durch die besten Ingenieure und Produktteams der Branche. Mit einer starken Belegschaft von mehr als 1500 Talenten bietet Bitget seinen Nutzern erstklassige Krypto-Lösungen mit einfacher Navigation und höchster Sicherheitsgarantie. Die 45 Millionen Nutzer unserer Börse, Wallet und Web3-Dienste zeigen die Stärke unseres wachsenden CeDeFi-Ökosystems", so Gracy Chen, CEO von Bitget.

Anlässlich des Jubiläums veranstaltet Bitget eine Reihe von Events, um seine globale Community einzubinden, einschließlich interaktiver Herausforderungen rund um das Thema "6" an seinem Stand während des Singapore Token2049 Summit, bei dem Bitget als Titelsponsor auftritt. In Zusammenarbeit mit RaveDAO ist Bitget außerdem Mitveranstalter von Nightopia, einem großen Nebenevent von Token2049, bei dem bekannte DJs wie Don Diablo auftreten.

Mit den Smart Awards zeichnet Bitget außerdem Branchenführer aus, die die öffentliche Förderung von Blockchain und Kryptowährungen maßgeblich vorangetrieben haben. Mit den Preisen werden auch die innovativsten Projekte und Maßnahmen ausgezeichnet, die einen bemerkenswerten Beitrag zur Entwicklung der Branche geleistet haben. Um die Vielfalt zu fördern, hat sich Bitget mit SheFi zusammengetan, um gemeinsam den SheFi Summit und die Blockchain4Her Awards zu veranstalten, die die Beteiligung von Frauen im Kryptobereich fördern.

Im Rahmen der Feierlichkeiten hat Bitget eine spezielle Jubiläumsseiteeingerichtet, die einen offenen Brief der CEO,Wettbewerbe und Preise, darunter eine PS5, Jubiläumsboxen in limitierter Auflage und einen Anteil von 20.000 USDT, enthält und die entscheidende Rolle der Bitget-Community und der Mitarbeiter für den Erfolg des Unternehmens würdigt. Unter dem Motto "Smart Steps, Big Leaps" (Kluge Schritte, große Sprünge) wird während der Feierlichkeiten auch eine neue Markenwerbung enthüllt.

Der Erfolg von Bitget ist maßgeblich auf die kontinuierliche Einführung innovativer Produkte zurückzuführen, die den sich wandelnden Bedürfnissen der Nutzer entsprechen. Im Jahr 2024 führte die Plattform 425 neue Angebote ein, erweiterte ihre Launchpad- und Launchpool-Plattformen und startete PoolX, wo innerhalb von drei Monaten über 60 Projekte gelistet und 350.000 Teilnehmer angezogen wurden. Der neu gestartete Bitget Pre-Market im Jahr 2024 hat in nur drei Monaten über 35.000 Trader angesprochen. Während Bitget sein 6-jähriges Bestehen feiert und die Zahl von 45 Millionen Nutzern übersteigt, konzentriert sich Bitget weiterhin auf die Ausweitung seiner Präsenz, den Aufbau von Innovationen und die Verbreitung der finanziellen Souveränität weltweit.

Über Bitget

Bitget wurde 2018 gegründet und ist die weltweit führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma. Mit über 45 Millionen Nutzern in mehr als 100 Ländern und Regionen hat sich die Bitget-Börse dazu verpflichtet, den Nutzern mit ihrer bahnbrechenden Copy-Trading-Funktion und anderen Handelslösungen zu helfen, intelligenter zu handeln. Das ehemals unter dem Namen BitKeep firmierende Bitget Wallet ist eine erstklassige Multichain-Krypto-Wallet, die eine Reihe umfassender Web3-Lösungen und -Funktionen, darunter Wallet-Funktionen, Swap, NFT Marketplace, DApp-Browser und mehr, bietet. Durch die Zusammenarbeit mit renommierten Partnern wie dem legendären argentinischen Fußballspieler Lionel Messi und den türkischen Nationalsportlern Buse Tosun Çavusoglu (Weltmeister im Ringen), Samet Gümüs (Goldmedaillengewinner im Boxen) und Ilkin Aydin (Volleyball-Nationalmannschaft) inspiriert Bitget Menschen zur Nutzung von Kryptowährungen.

Risikowarnung: Die Preise für digitale Vermögenswerte können schwanken und Preisvolatilität unterliegen. Investieren Sie nur das, was Sie sich leisten können, zu verlieren. Der Wert Ihrer Anlage kann beeinträchtigt werden, und es ist möglich, dass Sie Ihre finanziellen Ziele nicht erreichen oder Ihren Kapitaleinsatz nicht zurückerhalten können. Sie sollten immer eine unabhängige Finanzberatung in Anspruch nehmen und Ihre eigene finanzielle Erfahrung und finanzielle Leistungsfähigkeit berücksichtigen. Die Ergebnisse der Vergangenheit sind kein verlässlicher Maßstab für künftige Ergebnisse. Bitget haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden. Nichts in dieser Pressemitteilung ist als Finanzberatung zu verstehen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen.

