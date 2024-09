Jürgen Mertz ist als Präsident des Zentralverbandes Gartenbau (ZVG) am 19. September 2024 in Berlin mit einem Ehrenabend feierlich verabschiedet worden. Zwölf Jahre stand er dem Verband vor und prägte Ausrichtung und Schlagkraft des ZVG. Jürgen Mertz bei seiner feierlichen Verabschiedung als ZVG-Präsident. (Foto © ZVG / Rafalzyk) In die Amtszeit des...

Den vollständigen Artikel lesen ...