Expert:innen und Interessierte trafen sich beim SUSTAINABILITY CORSO der REWE Group in der BILLA Corso Weinbar in der Wiener Innenstadt, um sich über nachhaltige Projekte und zukunftsweisende Innovationen auszutauschen. Im Fokus stand das Engagement der REWE Group, die ihre Initiativen in ihrem bereits 11. Nachhaltigkeitsbericht dokumentiert. Das Unternehmen wird seiner Pionierrolle in...

Den vollständigen Artikel lesen ...