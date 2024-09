Zürich - Der Devisenmarkt präsentiert sich zum Wochenstart wenig bewegt. Wie es in einem Kommentar heisst, scheine die Zinssenkung des Fed vergangenen Mittwoch die Ängste des Marktes vor einer US-Rezession beruhigt zu haben. Die Experten von Goldman Sachs erwarten daher eine leichte Erholung des US-Dollars in den nächsten Monaten. Am Montagmorgen kostet der US-Dollar im frühen Handel 0,8506 und damit in etwa so viel wie am Freitagabend. Auch das ...

