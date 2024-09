Düsseldorf (ots) -Auch in 2024 ist das Interesse an steuerlichen Optimierungen ungebrochen hoch - Zeit und passende Strategien sind hingegen eher Mangelware. Abhilfe könnte nun der Relaunch des neuen Next Level Steuer Coachings von Alex Düsseldorf Fischer bieten, das bewährtes Expertenwissen mit neuesten Erkenntnissen vereint: Was es im Detail bietet und welche Vorteile sich Interessenten wirklich davon versprechen dürfen, erfahren Sie hier.Potenzielle Krisen, bevorstehende Jahresabschlüsse, empfindliche Fremdeingriffe: Gerade für Unternehmer gibt es mehr als genug Anlässe, um das eigene Vermögen umfassend zu schützen - und gleichzeitig ihre teils enorme Steuerlast zu minimieren. Hierfür fehlt jedoch vielen von ihnen nicht nur grundlegendes Fachwissen, sondern vor allem auch die nötige Zeit: So sind die letzten Wochen des Jahres 2024 entscheidend, um steuerliche Optimierungen vorzunehmen - entsprechende Maßnahmen müssen allerdings noch vor dem 31. Dezember abgeschlossen oder wenigstens gestartet sein, um noch für das laufende Jahr berücksichtigt werden zu können. "Jetzt ist die letzte Chance, steuerliche Vorteile und Förderungen für 2024 zu nutzen. Wer nicht handelt oder zu lange zögert, verschenkt demnach wertvolle Potenziale - und eine Menge Geld", mahnt Alex Düsseldorf Fischer."Die gute Nachricht ist: Das Next Level Steuer Coaching 6.0 bietet praxisnahe Lösungen und umfassende Unterstützung durch erfahrene Steuerexperten, um sicherzustellen, dass Unternehmer und gut verdienende Angestellte ihre Steuerlast für 2024 auch jetzt noch optimal gestalten können", fügt er hinzu. Der renommierte Unternehmer und Bestseller-Autor führte sein Next Level Steuer Coaching erstmals 2019 ein - schon kurze Zeit später etablierte es sich als führendes Programm zur strategischen Steuergestaltung in Deutschland. So konnte Alex Düsseldorf Fischer bereits über 6.500 Teilnehmern dabei helfen, ihre Steuerlast um bis zu 50 Prozent zu reduzieren. Der Relaunch im vierten Quartal 2024 bringt nun unter dem Namen Next Level Steuer Coaching 6.0 zahlreiche Updates und Erweiterungen mit sich, die auf den Erfahrungen der letzten Jahre basieren.Next Level Steuer Coaching 6.0 auf dem Prüfstand: Welche praxisnahen Maßnahmen beinhaltet es?"Steuern sind und bleiben Chefsache - umso mehr sollten sich Unternehmer jetzt darum bemühen, sich durch gleichermaßen kurzfristige wie wirkungsvolle Maßnahmen steuerliche Vorteile für 2024 zu sichern", betont Alex Düsseldorf Fischer. Das Next Level Steuer Coaching 6.0 vermittelt hierfür eine Reihe praxisnaher Ansätze, die sich gezielt an kleine und mittelständische Unternehmen richten. Eine der zentralen Strategien befasst sich dabei mit dem Investitionsabzugsbetrag (IAB), der es ermöglicht, zukünftige Investitionen bereits in der Steuererklärung für 2024 geltend zu machen - eine Maßnahme, die sofort zu einer spürbaren Steuerentlastung führt.Ebenfalls im Fokus steht das Wachstumschancengesetz, das durch Steuervereinfachungen und erhöhte Abschreibungen die Liquidität von Unternehmen steigern soll - insbesondere bei kleineren Betrieben. Hinzu kommen zeitnah umsetzbare Maßnahmen wie steuerfreie Arbeitgeberzuschüsse, die zum Jahresende für Mitarbeiter ausgeschöpft werden können und sowohl Arbeitgebern als auch Arbeitnehmern Vorteile bieten. "Letztendlich tragen Unternehmer sowohl für sich und ihr Business als auch für ihr Team Verantwortung - es gilt daher, keine Zeit zu verlieren und zeitnah die richtigen Lösungen zu finden, bevor es zu spät ist", erläutert Alex Düsseldorf Fischer hierzu.Weitere Inhalte und Betreuungsumfang des Next Level Steuer Coachings: Was Interessenten außerdem erwarten dürfen"Die Zeit drängt und Maßnahmen zur Steueroptimierung sollten bald erfolgen - ergänzend hierzu spielt jedoch auch der langfristige Schutz des Vermögens eine entscheidende Rolle", erklärt Alex Düsseldorf Fischer. Das Next Level Steuer Coaching 6.0 geht deshalb über kurzfristige steuerliche Vorteile hinaus und bietet zusätzliche Module, die speziell darauf abzielen, Vermögen gegen steuerliche und rechtliche Risiken abzusichern. Hierzu gehört beispielsweise der Einsatz von Holdingstrukturen, die es ermöglichen, Gewinne aus Tochtergesellschaften steueroptimiert in die Holding zu transferieren. Ein weiterer Aspekt ist die Vermögensübertragung in Familiengesellschaften, um Erbschafts- und Schenkungssteuern zu minimieren und gleichzeitig die Kontrolle über das Vermögen innerhalb der Familie zu behalten.Doch wie sieht es abseits davon mit der Betreuung während des Coachings aus? Schließlich benötigen gerade Laien jede Unterstützung, die sie bekommen können. "Ein Aspekt, der auch uns bewusst ist: Wir verschaffen Unternehmern daher direkten Zugang zu einem erweiterten Netzwerk von Experten, um gemeinschaftlich maßgeschneiderte Lösungen für ihre spezifischen Anforderungen zu erarbeiten", verrät Alex Düsseldorf Fischer. So stehen die Berater für ausgiebige One-on-One-Gespräche zur Verfügung, bei denen Steuerstrategien entwickelt und direkt an die jeweilige Unternehmenssituation angepasst werden.Für Unternehmer, die besonders wenig Zeit haben, bietet das Coaching zudem "Done-for-You"-Services an: Hier übernehmen spezialisierte Steuerberater nicht nur die Beratung, sondern auch die vollständige Implementierung der empfohlenen Steuerstrategien. "Zeit ist ein knappes Gut - das verstehen und respektieren wir. Allerdings müssen auch Unternehmer selbst danach handeln und ihre Chance zur bestmöglichen Steueroptimierung noch in den kommenden Monaten nutzen", so Alex Düsseldorf Fischer abschließend.Pressekontakt:AFM GmbHTel: 02173-20 29 977Mail: post@af-media.orgOriginal-Content von: AF Media eG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169103/5869984