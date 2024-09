NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 87 auf 65 Euro gekappt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst George Galliers kürzte seine Schätzungen für die Stuttgarter am Freitagabend nach der Gewinnwarnung des Autobauers deutlich. Mit der Abschwächung des wichtigen Absatzmarkts China gerate die Luxusstrategie ins Wanken. Galliers wartet gespannt auf das Strategie-Update im vierten Quartal./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2024 / 19:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

