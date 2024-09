Der Bund hat die Entscheidung getroffen, keine weiteren Anteile an der Commerzbank zu verkaufen. Das hat der zuständige Lenkungsausschuss in Berlin beschlossen, wie die Finanzagentur des Bundes mitteilte. Der Lenkungsausschuss in Berlin entschied, dass keine Rückkäufe von eigenen Aktien durch die Commerzbank erfolgen sollen. Der Bund hält seit der Finanzkrise zwölf Prozent der Aktien, nachdem im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...