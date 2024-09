Der XTB Morgenticker (23.09.2024)

Die meisten asiatischen Aktien stiegen am Montag, getragen von anhaltendem Optimismus über niedrigere Zinssätze nach der Senkung der Federal Reserve um 50 Basispunkte in der vergangenen Woche. Die Gewinne waren jedoch aufgrund eines schwachen Freitagsschlusskurses an der Wall Street und eines Marktfeiertags in Japan begrenzt.