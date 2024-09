SHENZHEN (IT-Times) - BYD hat zusammen mit Partnern in Südasien Großes vor und will Pakistan als Hub für die Produktion und den Vertrieb von New Energy Vehicles (NEVs) ausbauen. Hub Power, ein Partnerunternehmen der BYD Company Ltd. (ISIN: CNE100000296), erwartet, dass das chinesische Unternehmen bis...

Den vollständigen Artikel lesen ...