FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den Gewinnmitnahmen vom Freitag wird am Montag bei deutschen Aktien wieder vorsichtig zugegriffen. Trotz eines Rücksetzers bei den Commerzbank-Aktien legte der Dax im frühen Handel um 0,20 Prozent auf 18.756 Punkte zu. Er lag damit etwas klarer im Plus als andere Indexkollegen. Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Aktien stand 0,08 Prozent höher bei 25.863 Zählern. Für den Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 ging es nur ähnlich knapp nach oben.

Nach der am Mittwoch eingeläuteten Zinswende in den USA war der Dax am Donnerstag erstmals über die 19.000-Punkte-Marke geklettert, bevor das Wochenplus dann zu Wochenschluss noch auf wenige Punkte zusammenschmolz. Trotz der neuen Bestmarke von 19.044 Punkten ist der Leitindex also zunächst an der Hürde aus den Zwischenhochs vom Mai und September gescheitert. Er konnte sich aber über der 21-Tage-Linie halten, die nun bei knapp 18.660 Punkten verläuft und ein beliebter kurzfristiger Indikator ist./tih/stk

