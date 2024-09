Für den DAX ging es nach dem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch am Vortag zum Wochenschluss um 1,5% zurück. Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex am Donnerstag sowohl intraday als auch per Tagesschluss auf ein neues Rekordhoch ausgebrochen war, gerieten die Blue Chips vor dem Wochenende deutlich unter Druck. Bereits zur Eröffnung bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...