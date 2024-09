Potsdam (ots) -Nach einer dreijährigen Planungs- und Bauphase hat der Online-Spezialist für Taschen, Accessoires, Rucksäcke und Reisegepäck WARDOW.COM im Sommer sein neues Headquarter im Norden Potsdams auf dem Campus Jungfernsee bezogen.In Zusammenarbeit mit den Identity Architects der Ippolito Fleitz Group wurde ein Workspace entwickelt, der einen Wohlfühlort sowie ein inspirierendes Arbeitsumfeld schafft, das Innovation und neue Ideen beflügelt. Die neuen Büroräume bieten für jede Tätigkeit die passende Umgebung: Kommunikation, Kollaboration, Konzentration und Kontemplation standen dabei im Fokus. Mit einer Fläche von 2 350 Quadratmeter auf drei Etagen schafft das neue Office nicht nur Platz für das wachsende Team, sondern auch modernste Arbeitsplätze, die Kreativität und Zusammenarbeit fördern. WARDOW legt großen Wert auf persönliche Zusammenarbeit und setzt auf ein primär präsenzbasiertes Arbeitsmodell mit flexiblen Arbeitszeiten.Besondere Aufmerksamkeit galt der Raumakustik, angenehmem Licht und ergonomischem Mobiliar. Jeder Arbeitsplatz ist mit elektrisch höhenverstellbaren Schreibtischen ausgestattet, um optimalen Komfort und Produktivität zu gewährleisten. Für formelle Meetings stehen Besprechungsräume unterschiedlichster Ansprüche zur Verfügung, während Open-Space-Arbeitsplätze durch abgeschlossene Räume ergänzt werden, die sich für längere Telefonate, Video-Calls oder konzentriertes Arbeiten buchen lassen. Ein Highlight des neuen Büros ist die interne Treppe, die alle Etagen miteinander verbindet und Begegnungen zwischen den Teams fördert. Der großzügige Community Hub in der obersten Etage umfasst eine Sonnenterrasse, eine voll ausgestattete Küche, eine Gaming- und Afterwork-Zone sowie einen angrenzenden Raum für Yoga, Tischtennis und Kicker. Ergänzt wird dies durch Coffee-Points und Entspannungsbereiche auf allen Etagen, einen Showroom für die Präsentation der Bestseller und zahlreiche Pflanzen für ein angenehmes Raumklima. Die attraktive Lage am Jungfernsee und die gute Verkehrsanbindung runden das Konzept ab.Anlässlich des Einzugs feierte WARDOW mit einem "Tag der offenen Tür", bei dem alle Mitarbeitenden ihre Familien und Freunde einluden, um das neue Office und ihren Arbeitsplatz zu präsentieren."Das neue Büro ist ein bedeutender Meilenstein für unser weiteres Wachstum", sagt Geschäftsführer und Unternehmensgründer Danny Wardow. "Mit dieser Investition möchten wir nicht nur unsere Unternehmenskultur stärken, sondern auch als Arbeitgeber in Potsdam nachhaltig attraktiv bleiben."Über WARDOW GmbH:WARDOW.COM ist der führende Online-Shop für hochwertige Taschen, Reisegepäck, Rucksäcke und Accessoires im Premiumsegment: Die Produktpalette reicht von etablierten Marken und Designern bis hin zu attraktiven Newcomern. Derzeit bietet der Online-Spezialist über 22 000 Artikel von mehr als 130 Marken. Der Shop ist in 11 Sprachen und 6 Währungen verfügbar und bedient Kunden europaweit. Das im Jahre 2005 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Wustermark bei Berlin.Pressekontakt:Weitere Bilder in druckfähiger Auflösung finden Sie unter folgendem Link: www.wardow.com/company/press/Für Presseanfragen, Informationen sowie spezielle Bildanfragen für Print & Online-Medien kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter: presse@wardow.comOriginal-Content von: Wardow GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107924/5870119