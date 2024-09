Palo Alto, Kalifornien/München (ots) -You.com (http://you.com?utm_campaign=PR&utm_source=BusinessWire&utm_medium=pressrelease&utm_content=you), die KI-gestützte Produktivitätsmaschine, gibt heute eine Partnerschaft mit dem Wort & Bild Verlag, Deutschlands führendem Anbieter von Gesundheitsmedien, bekannt. Ziel der Zusammenarbeit ist es, den Zugang zu Gesundheitsinformationen für Millionen von Leser:innen zu verbessern und redaktionelle Prozesse durch KI zu optimieren.Der Wort & Bild Verlag, Herausgeber der Apotheken Umschau, Deutschlands auflagenstärkstem Gesundheitsmagazin mit monatlich 15,97 Millionen Leser:innen und 44,62 Millionen Seitenaufrufen, will die KI-Funktionen von You.com in seine digitalen Plattformen und redaktionellen Workflows integrieren.Die Partnerschaft umfasst unter anderem:1. KI-basierte Suche für Apotheken-Umschau.de (https://www.apotheken-umschau.de/): You.com wird KI-generierte Abstracts mit Zitaten bereitstellen, die den Nutzern einen schnellen Zugriff auf relevante Informationen aus der umfangreichen Gesundheits-Wissensdatenbank der Apotheken Umschau ermöglichen. Für die Zukunft ist eine KI-Chatbot-Schnittstelle geplant, um die Nutzererfahrung weiter zu verbessern.2. Intelligente Zusammenfassung von Dokumenten: Die Redaktion des Wort & Bild Verlags wird durch die KI von You.com unterstützt, um prägnante Zusammenfassungen von langen Dokumenten zu erstellen und so Recherche- und Entscheidungsprozesse zu beschleunigen. Diese Funktion wird später direkt in das Content Management System des Wort & Bild Verlags integriert."Unsere Partnerschaft mit You.com entspricht unserem Auftrag, Millionen von Menschen in Deutschland mit hochwertigen Gesundheitsinformationen zu versorgen", sagt Andreas Arntzen, CEO des Wort & Bild Verlags. "Durch die Integration der KI-Fähigkeiten von You.com schaffen wir neue Möglichkeiten für unsere Leserinnen und Leser, auf unser Gesundheitswissen zuzugreifen.""Wir bei You.com freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Wort & Bild, um Gesundheitsinformationen für Millionen von Lesern durch KI-Antwort-APIs zugänglicher zu machen. Wir freuen uns auch darauf, die KI-Agents von You.com als Teil des redaktionellen Prozesses zu etablieren", sagt Richard Socher, Gründer und CEO von You.com.Im Rahmen der Partnerschaft erhalten Reporter und Redakteure des Wort & Bild Verlags Zugang zum You.com Team Plan. Redaktionsteams können auf die KI-Agents von You.com zugreifen, um zu recherchieren und zu analysieren, komplexe Probleme zu lösen, Inhalte zu erstellen und vieles mehr. Sie können auch ihre eigenen benutzerdefinierten KI-Agents für verschiedene Aufgaben erstellen, entdecken und gemeinsam nutzen.Über You.com:You.com (http://you.com?utm_campaign=PR&utm_source=BusinessWire&utm_medium=pressrelease&utm_content=you) ist kollaborative KI - für Sie, Ihr Team und Ihr Unternehmen. Die KI-Agents von You.com maximieren die Produktivität von Wissensarbeitern durch schnelle und genaue Recherchen und Analysen, komplexe Problemlösungen, die Erstellung von Inhalten und vieles mehr. Die API-Suite und die End-to-End-Lösungen des Unternehmens steigern den Umsatz von Unternehmen, indem sie die Grundlage für die KI-Agents-Ebene ihrer Produkte und Dienstleistungen bilden. You.com wurde von den führenden KI-Forschern Richard Socher und Bryan McCann gegründet und hat 99 Millionen US-Dollar von Investoren wie Marc Benioff's Time Ventures, Salesforce Ventures, NVIDIA, Gen Digital, SBVA, Georgian, Radical Ventures, Day One Ventures und anderen erhalten.Über die Wort & Bild Mediengruppe:Die Wort & Bild Mediengruppe mit Sitz in Baierbrunn bei München ist der führende Anbieter von Gesundheitsmedien in Deutschland. Ihre Marken stehen für hohe redaktionelle Qualität, seriösen und unabhängigen Journalismus und große Beliebtheit bei der Leserschaft. Als Partner der Apotheken stehen der hohe gesundheitliche Nutzen und die kompetente Beratung in der Apotheke stets im Vordergrund. Im Wort & Bild Verlag erscheinen die Zeitschriften Apotheken Umschau, Apotheken Umschau ELTERN, Diabetes Ratgeber, Senioren Ratgeber, Ärztlicher Ratgeber, medizini und HausArzt-PatientenMagazin. Aktuelle Podcasts (http://gesundheit-hoeren.de) und Videoformate erläutern wichtige Gesundheitsthemen. In einer eigenen Buchreihe erscheinen Ratgeber zu Gesundheits- und Ernährungsthemen. Mit seinen Print- und Online-Medien erreicht der Verlag monatlich rund 25 Millionen Leser:innen und Nutzer:innen.