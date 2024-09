Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, in vielen europäischen Ländern richtete das aktuelle Jahrhunderthochwasser verheerende Schäden an. Unser Mitgefühl gilt den Opfern der Überschwemmungen, wobei wir vom Börsenverlag wissen, was Land unter für die Betroffenen heißt. Denn es liegt nur elf Jahre zurück, als Rosenheim 2013 ebenfalls von einem Jahrhunderthochwasser betroffen...

Den vollständigen Artikel lesen ...