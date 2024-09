Berlin/Bonn (ots) -Kontinuität im Präsidium, Marie-Christine Thesing neu im DVT-VorstandDVT-Präsident Cord Schiplage (GS Die Genossenschaft, Schneiderkrug) ist auf der Mitgliederversammlung des Deutschen Verbands Tiernahrung e. V. (DVT) in Berlin in seinem Amt bestätigt worden. Der 46-Jährige tritt damit seine zweite Amtszeit an. Er bedankte sich nach seiner Wiederwahl bei den Mitgliedern für das Vetrauen und freut sich auf die Fortsetzung begonnener Aufgaben: "Ich freue mich, die vielfältigen Herausforderungen für unsere Branche zusammen mit allen DVT-Mitgliedern und meinen Kolleginnen und Kollegen in Präsidium und Vorstand weiter anzugehen", sagte Schiplage.Das Präsidium des DVT vervollständigen Carolin Braun-Majer (DEWA Kraftfutterwerk, Emskirchen), Dr. Heinrich Kleine Klausing (Deutsche Tiernahrung Cremer, Düsseldorf) und Dr. Bernhard Wesseling (Deutsche Vilomix, Neuenkirchen-Vörde), die ebenfalls wiedergewählt wurden.Marie-Christine Thesing (ForFarmers Germany) wurde neu in den Vorstand berufen. Sie ersetzt Ernst Friedlaender (ForFarmers Germany), der aus Altersgründen ausscheidet. Den Vorstand komplettieren: Stefan Alius (Agrifirm, Vorsitzender Regionalgruppe West), Jürgen Aumann (Agritura Raiffeisen eG, Vorsitzender Regionalgruppe Nord), Bernd Becker (Raiffeisen Kraftfutterwerk Mittelweser-Heide), Dr. Antje Eckel (Dr. Eckel Animal Nutrition), Bernd Schmitz (Agravis Futtermittel, Vizepräsident des europäischen Mischfutterverbandes (FEFAC), Karl Schneider (Fa. Karl Schneider, Vorsitzender Regionalgruppe Süd), Johann Stöfen (Fa. J. Stöfen, Vorsitzender Regionalgruppe Nordost) und Dr. Wilhelm Weisthoff (Fa. H. Wilhelm Schaumann, Vorsitzender Fachabteilung Mineralfutter).Pressekontakt:Deutscher Verband Tiernahrung e. V. (DVT)Fabian Preuss | PressesprecherBeueler Bahnhofsplatz 18 | 53225 BonnTelefon: +49 228 97568-23 | mobil: +49 178 6387828 |preuss@dvtiernahrung.de | www.dvtiernahrung.deTwitter: @DVTVerband | facebook.com/DVTiernahrung |linkedin.com/company/dv-tiernahrung | tinyurl.com/DVT-YoutubeOriginal-Content von: Deutscher Verband Tiernahrung e.V. (DVT), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/45468/5870292