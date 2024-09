Scout24 plant den Rückkauf eigener Aktien über die Börse. Das Programm soll ein Volumen von bis zu 150 Millionen Euro haben und in einer oder mehreren selbstständigen Tranchen laufen, wie das Unternehmen aus München am Montag meldet. Eine entsprechende Ermächtigung zum Rückkauf eigener Aktien haben die Aktionäre von Scout24 in diesem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...