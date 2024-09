HelloFresh im Aufwärtstrend - Bonus-Cap-Zertifikat bietet interessante Investmentchance!

Der Kochboxen-Hersteller HelloFresh hat die Trendwende geschafft. Zumindest zeigt das die Analyse des Kursverlaufs. Seit dem Ende des zweiten Quartals 2024 geht es wieder langsam und stetig nach oben. Zuvor wurde der Abwärtstrend gebrochen. Genau das braucht es für den erfolgreichen Einsatz eines Bonus-Cap-Zertifikates.

HelloFresh ist mittlerweile wahrscheinlich der Mehrheit ein Begriff. Das Unternehmen stammt aus Berlin, ist auf die Auslieferung von Kochboxen spezialisiert und ging im November 2017 an die Börse. Aus vielen Magazinen oder Fernsehzeitschriften purzelt ein Gutschein, mit dem 2 bis 3 Kochboxen für sehr wenig Geld bestellt werden können, um das Angebot zu testen. Die Essensboxen, inklusive Schritt-für-Schritt-Kochanleitung, kommen per Post. Wer seit Beginn der Corona-Krise nicht mehr gerne einkaufen geht, oder sich aber dran gewöhnt hat, die Restaurantbesuche etwas zurückzufahren, nutzt dieses Angebot gerne und kocht stattdessen im trauten Heim.

Jede Box bzw. jedes Gericht enthält die passenden Zutaten für die zu bekochende Anzahl an Gästen. Es muss nur noch der Herd angeschmissen werden und los geht's. Der Inhalt der Kochboxen soll nicht nur nachweislich gesund sein, sondern auch die Zubereitung der Gerichte soll sehr schnell gehen.

Mit diesem System wird auf jeden Fall die bei einer Fahrt zum Supermarkt benötigte Einkaufszeit gespart. Der Preis für eine Box mit 3 vegetarischen Gerichten für je 2 Personen liegt bei etwas mehr als 40 Euro. Wer will, kann sogar den Vorwerk Thermomix als Kochgerät angeben. Mit dessen Einsatz sind weniger Handgriffe nötig. Auch hier gibt es ein Abomodell - viele Kunden haben entdeckt, wie bequem es sein kann, sich auch in Bezug auf Lebensmittel beliefern zu lassen.

Am 13. August meldete das Unternehmen die Zahlen für das letzte Geschäftsquartal, das am 30. Juni 2024 endete. Diese enthielten Licht und Schatten. Der Umsatz hat die Erwartungen verfehlt, denn das Ergebnis sei sogar noch besser ausgefallen als angenommen. Während das Geschäft mit Kochboxen rückläufig ist, geht es mit dem Geschäft rund um Fertiggerichte nach oben.

Genau zwei Tage vor Veröffentlichung dieser Daten hat die Aktie ein historisches Tief bei 4,42 Euro ausgebildet - seitdem geht es nach oben, bis jetzt um 100 %.

Mit dem dadurch angestoßenen neuen Aufwärtstrend ergaben sich einige Veränderungen, die Sie in der nachfolgenden Wochen-Grafik sehen: der Bruch des grauen Abwärtstrends, ein neuer Aufwärtstrend (hellrot) und zudem die Zurückeroberung der ehemals für mehrere Monate unterschrittenen Unterstützungszone zwischen 5,80 und 6,22 Euro.

In den letzten beiden Wochen wurde zudem die blaue 200-Tage-Linie überschritten. Verteidigt die Aktie diesen Anstieg und bleibt für die nächsten Wochen und Monate über dem neuen Aufwärtstrend, kann durch den Kauf eines Bonus-Cap-Zertifikats an der zu erwartenden Seitwärtsbewegung mitverdient werden

Abbildung 1 - HelloFresh SE im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachhtungszeitraum 09.11.20217 - 23.09.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

In der obigen Grafik sehen Sie zwei waagerechte Linien eingefügt: zum einen die rote Sicherheitsbarriere bei 4,50 Euro, zum anderen das blaue Bonuslevel bei 9,50 Euro. Die Aktie handelt bereits in Nähe des Bonuslevels. Aber viel wichtiger ist: Bleibt die deutsche Aktie während der Laufzeit des Bonus-Cap-Zertifikats konstant oberhalb der roten Sicherheitsbarriere, die sich knapp über dem Allzeittief befindet, und berührt diese Marke auch zu keinem Zeitpunkt bis zum letzten Bewertungstag am 19. Dezember 2025, gibt es genau 9,50 Euro. Dieser Betrag ist unabhängig davon, wo die Aktie zum Schluss steht, und wird am Abrechnungstag, dem 30. Dezember 2025, ausgezahlt. Das entspricht einem aktuellen Gewinn von über 41 %!

Berührt die Aktie allerdings das 4,50-Euro-Level, verfällt der Bonus und Besitzer des Zertifikats erhalten zum Zahlungstermin die Aktie geliefert.

Das Zertifikat handelt momentan etwas über 6,70 Euro. Sie müssten daher 1,70 Euro weniger als bei einem Direktkauf der Aktie investieren. Wer davon ausgeht, dass die Aktie nicht stark fällt, sondern mehr oder weniger ansteigt oder auf dem hohen Niveau bleibt, darf mit einem Abbau des Discounts in den nächsten 15 Monaten rechnen und darüber hinaus noch mit einem Wertzuwachs. Dadurch bietet sich Ihnen schlussendlich bis zum Dezember 2025 eine Gewinnchance von über 41 %. Unabhängig davon, wo der Einstieg erfolgt ist, sollte die Position glattgestellt werden, wenn die Aktie wieder unter die hellgrüne Unterstützungszone bei 5,80 Euro abrutscht.

Bonus-Cap-Zertifikat auf HelloFresh SE für eine Spekulation auf eine Seitwärts- oder Aufwärtsbewegung

Basiswert WKN Briefkurs in EUR Barriere-/Bonus-Level in EUR

letzter Bewertungstag Maximale Auszahlung in EUR

HelloFresh SE HD7ES4 6,53 4,80/9,50 19.12.2025 9,50

