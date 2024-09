Bremen (ots) -Das Institut für Datenschutz und Datensicherheit veranstaltet am Dienstag, den 29. Oktober 2024 um 20:00 Uhr, ein Webinar über Zoom für Unternehmer. Geschäftsführer der IDD GmbH und Experte für IT-Sicherheit Dietmar Niehaus wird dabei als Speaker zum Thema NIS2 und Cybersicherheit aufklären und seine Expertise an seine Community weitergeben. Das exklusive Meeting ist kostenlos und der Link wird den Community-Mitgliedern per E-Mail frei zur Verfügung gestellt.Veranstalter Dietmar Niehaus: "Mit unserem exklusiven Event richten wir uns an unsere geschlossene Community aus Hamburg und Umgebung. Viele Unternehmer müssen sich mit NIS2 und damit mit Cybersicherheit auseinandersetzen, da es sonst nach der NIS2 Richtlinie der EU teuer werden kann. Dennoch vernachlässigen viele Unternehmen die Cybersicherheit. Dabei ist sie essenziell für die Arbeitsfähigkeit eines jeden Unternehmens und sollte daher höchste Priorität haben. Vernachlässigte Cybersicherheit öffnet Hackern Tür und Tor und verursacht massive Probleme, denn wenn die IT im Unternehmen nicht mehr funktioniert, bedeutet dies nicht nur einen finanziellen Schaden, sondern schadet auch dem Image nachhaltig, weil das Vertrauen der Kunden stark beeinträchtigt wird. Mit einem erfahrenen Berater und praxiserprobten Lösungsansätzen lässt sich die Cybersicherheit mit einem angemessenen Aufwand wesentlich verbessern."Dietmar Niehaus ist Diplom-Kaufmann und Ingenieur, seit 18 Jahren in den Bereichen Datenschutz und Datensicherheit tätig und leitet seit über sechs Jahren das Institut für Datenschutz und Datensicherheit. Gemeinsam mit seinem Team betreut er rund 70 kleine und mittelständische Unternehmen und unterstützt sie dabei, ihre Cybersicherheit zu optimieren. Im Laufe seiner Karriere hat er ein Konzept für NIS2 und somit für die Cybersicherheit entwickelt, das auf seinem bewährten Datenschutzkonzept aufbaut. Dank seiner langjährigen Erfahrung und seines umfassenden kaufmännischen Wissens weiß der IT-Sicherheitsexperte genau, worauf es im Datenschutz und bei der Cybersicherheit ankommt, und pflegt eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit seinen Kunden."Als Experte für Cybersicherheit halte ich regelmäßig Vorträge für Unternehmer, in denen ich mein Fachwissen im Bereich NIS2 und IT-Sicherheit weitergebe. So biete ich ihnen eine wertvolle Anlaufstelle für diese wichtigen Themen. In meinem kommenden Webinar werde ich einen Aspekt behandeln, der für jeden Unternehmer von großer Bedeutung ist: NIS2 und Cybersicherheit schützen die IT des Unternehmens und sind daher für jedes Unternehmen unverzichtbar. Mit mir und dem Institut für Datenschutz und Datensicherheit haben Unternehmer erfahrene Experten an ihrer Seite, an die sie sich vertrauensvoll wenden können", sagt Dietmar Niehaus.Mehr Informationen zum Angebot von Dietmar Niehaus finden Sie unter: https://www.institut-datensicherheit.de/Pressekontakt:IDD GmbH - Institut für Datenschutz und DatensicherheitDietmar NiehausE-Mail: info@institut-datensicherheit.deWebseite: https://www.institut-datensicherheit.de/Original-Content von: IDD GmbH - Institut für Datenschutz und Datensicherheit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173971/5870403