Eckental (ots) -Die Position der Führungskraft ist mit hohen Erwartungen von allen Seiten verbunden. So leiden viele Teamleiter und Geschäftsführer unter Stress und Leistungsdruck und kommen nicht dazu, sich ihren Kernaufgaben zu widmen. Als Geschäftsführer und Headcoach von Andreas Dummert Consulting bietet Andreas Dummert ganzheitliche Mentorings und Trainings für Führungskräfte an, die sowohl die Basics der Mitarbeiterführung vermitteln als auch effektive Lösungen für individuelle Herausforderungen liefern. Vor welchen Problemen seine Zielgruppe steht, wie weitreichend sein Angebot ist und woher seine fundierte Expertise stammt, erfahren Sie hier.Wer mit Ausdauer, Disziplin und Ehrgeiz den Weg zur langersehnten Führungsposition erfolgreich gemeistert hat, steht prompt vor ganz neuen Herausforderungen: Das Führen von Mitarbeitern und Teams, die Koordination der Teams, das effiziente Delegieren von Aufgaben und aufgrund von Digitalisierung wachsende Herausforderungen sind nur einige der Anforderungen, die es zu erfüllen gilt. So wird die Freude über die neue Position schnell von Stress, Angst und Leistungsdruck überschattet. Aber auch Geschäftsführer oder Führungskräfte, die sich in ihrer Position über viele Jahre bereits etabliert haben, stoßen immer wieder an ihre Grenzen. Denn die Modernisierung von Prozessen und Veränderungen im Unternehmen machen eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Mitarbeiter erforderlich. "Viele Führungskräfte leiden unter Stress und Zeitnot. Aufgaben wie die Leistungssteigerung ihres Teams oder die Implementierung neuer Prozesse können sie zusätzlich kaum noch bewältigen", erklärt Andreas Dummert, Geschäftsführer von Andreas Dummert Consulting."Die richtigen Methoden und entsprechendes Fachwissen helfen nicht nur dabei, den hohen Anforderungen problemlos gerecht zu werden, sondern tragen auch zur Reduzierung von Stress und zur Steigerung der Mitarbeitermotivation sowie der Teamleistung bei", fährt der Coach fort. Mit Andreas Dummert Consulting bietet er ein Mentoring und Training für Führungskräfte, Teamleiter und Geschäftsführer an: Dabei setzt er auf das Einmaleins der Führungsarbeit und eine individuelle persönliche Betreuung. So hilft er sowohl jungen Einsteigern als auch erfahrenen Führungskräften dabei, ihre speziellen Herausforderungen zu meistern und sich weiterzuentwickeln. Mit viel Empathie, 15 Jahren Erfahrung und großer Praxisnähe durch die zeitgleiche Geschäftsführung eines mittelständischen Familienunternehmens entwickelt Andreas Dummert maßgeschneiderte Lösungen für die unterschiedlichen Ziele seiner Kunden und hilft ihnen dabei, besser und stärker in der Führung ihres Teams zu werden.Mit Andreas Dummert Consulting zu persönlichem und beruflichem WachstumAufgrund wachsender Anforderungen im beruflichen und privaten Bereich leiden viele Führungskräfte unter anhaltender Überlastung und chronischem Stress. Hinzu kommt der Druck, Mitarbeiter entwickeln und Prozesse automatisieren zu müssen, um eine hohe Effizienz im Team zu erreichen. "Vielen Führungskräften fehlt das Wissen in diesen Bereichen. Sie haben Angst, den Anforderungen nicht gerecht werden zu können und in der Konsequenz ihre Position zu verlieren", verrät Andreas Dummert.Die persönliche Entwicklung und Methoden zum Umgang mit Stressfaktoren stellen daher einen eigenen Bereich im Coaching von Andreas Dummert Consulting dar. Dabei lernen Führungskräfte auch, wie sie Mitarbeiter besser einbinden und Prozesse effizienter aufbauen können. Hinzu kommen Kommunikationstechniken, mit denen sie sich aus Stresssituationen lösen können. Der zweite Bereich des Coachings befasst sich mit der Mitarbeiter- und Teamentwicklung im Unternehmen: Neben nützlichen Methoden und erprobten Strategien lernen die Führungskräfte hier, wie sie ihr Team organisieren, damit sie sich selbst ihren Kernaufgaben widmen können.Individuelle Betreuung, flexible Themenwahl und große PraxisnäheTeil des Coachings bei Andreas Dummert ist ein Onlinekurs, der Basics für die Führung von Mitarbeitern und Teams vermittelt und kontinuierlich um aktuelle Inhalte erweitert wird. Hier kommen Themen wie Kommunikation, zum Beispiel beim Führen von Mitarbeitergesprächen, zum Tragen. Parallel dazu findet eine individuelle Betreuung statt, die die persönlichen Herausforderungen der Führungskraft aufgreift und maßgeschneiderte Lösungen bietet.Darüber hinaus zählt eine Sparring-Partnerschaft zum Angebot von Andreas Dummert Consulting. Innerhalb eines sicheren und geschlossenen Raumes können Geschäftsführer und Führungskräfte online verschiedene Szenarien ihres Arbeitsalltags durchspielen, ohne Konsequenzen hervorzurufen. "Unter Berücksichtigung der jeweiligen Themen des Teilnehmers simulieren wir eine Situation, die zum Ausprobieren und Fehler machen dient", erklärt Andreas Dummert. "Erfahrungsgemäß kann das Thema anschließend perfekt im Unternehmen umgesetzt werden."Andreas Dummert steht für jahrelange Erfahrung, facettenreiche Expertise und ZielstrebigkeitAls gelernter Industriemechaniker war Andreas Dummert viele Jahre im Gewerbe tätig, bevor er sich zum geprüften Wirtschaftsfachwirt weiterbildete und als Führungskraft bei einem großen deutschen Bildungsträger arbeitete. Neben fünfzehn Jahren Erfahrung in der Mitarbeiterführung und über 500 geführten Mitarbeitergesprächen haben diverse Fortbildungen, wie beispielsweise im Konfliktmanagement, zur tiefgreifenden Expertise beigetragen, auf deren Basis schließlich Andreas Dummert Consulting gegründet wurde.Weil Andreas Dummert parallel zu seinem Coaching-Business auch als Geschäftsführer eines mittelständischen Familienunternehmens tätig ist, kann er den Teilnehmern seines Coachings alle aktuellen und wichtigen Themen aus dem Bereich Mitarbeiter- und Teamführung praxisnah aus seinem Arbeitsalltag mit auf den Weg geben. "Mein Unternehmen habe ich vor allem gegründet, weil ich die Defizite und Wissenslücken in Führungsebenen aus eigener Erfahrung kenne", verrät Andreas Dummert über seine Mission. "Zudem möchte ich jungen Führungskräften das Know-how mitgeben, um sich erfolgreich zu etablieren. Sie sind Führungskraft und möchten Ihr volles Potenzial entfalten, um selbstbewusster und authentischer aufzutreten sowie besser und stärker in der Mitarbeiter- und Teamführung zu werden? Dann melden Sie sich jetzt bei Andreas Dummert (https://www.andreasdummert.de/) und vereinbaren Sie einen Termin!