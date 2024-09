Wien (APA-ots) - - Zusätzliche Unterstützung: kostenlose Pannenhilfe bzw. Abschleppdienste und kostenlose Trocknungsgeräte für Allianz Kund:innen



- 150 Trocknungsgeräte bereits in St. Pölten eingetroffen

- Lieferungen von rund 400 weiteren Geräten in betroffene Gebiete sind in den kommenden Tagen geplant



Die jüngsten Unwetter haben in Österreich schwere Verwüstungen hinterlassen. Die Allianz Österreich setzt alles daran, die Schadenmeldungen schnellstmöglich zu bearbeiten und ihren Kund:innen in dieser schwierigen Zeit zur Seite zu stehen. Zusätzlich setzt die Allianz weitere Maßnahmen, um in den betroffenen Gebieten zu unterstützen.



Zwtl.: Kostenlose Pannenhilfe bzw. Abschleppdienste



Unmittelbar nach den Unwettern hat die Allianz allen Kund:innen, die aktuell über einen oder mehrere Verträge verfügen - unabhängig von den Versicherungsprodukten - eine kostenlose Pannenhilfe bzw. Abschleppung* zur Verfügung gestellt. Betroffene, deren Fahrzeug in Folge des Hochwassers nicht mehr fahrtüchtig ist, können sich ab sofort an die Hotline unter der Nummer 0800 203 33 00 wenden. Dieses Angebot gilt für den Zeitraum vom 18.09. bis zum 27.09.2024.

Zwtl.: Kostenlose Trocknungsgeräte



Dank der Unterstützung der Allianz Kolleg:innen in Deutschland konnten zudem rund 550 Trocknungsgeräte** organisiert werden. Die erste Lieferung von 150 Stück erreichte bereits vergangenen Freitag, 20.09.2024, das Allianz Kundencenter in St. Pölten. Ein Teil davon wird an Agenturen im betroffenen Gebiet transportiert, weitere Lieferungen von Geräten sind für die kommenden Tage geplant. Die Trocknungsgeräte stehen Allianz Kund:innen kostenlos zur Verfügung und können nach der Verwendung behalten oder an andere Betroffene weitergegeben werden.



Zwtl.: Betroffene werden direkt kontaktiert



Anhand der eingemeldeten Schadensfälle wissen Allianz Mitarbeiter:innen und Partner:innen vor Ort, wo der dringendste Bedarf besteht. Sie gehen aktiv auf die betroffenen Kund:innen zu und kümmern sich um die Verteilung der Trocknungsgeräte.



Als Allianz sind wir uns der schwierigen Situation bewusst und arbeiten unermüdlich daran, unseren Kund:innen schnell und effizient zu helfen.



Sie sind bei der Allianz versichert? Wir stehen Ihnen zur Seite - unter allianz.at/schaden können Sie entstandene Schäden unkompliziert online einreichen.



Hinweise:

* Die Leistungen werden je nach Verfügbarkeit unserer Partnerbetriebe und fahrbahnbedingter Erreichbarkeit für unwetterbedingte Schäden erbracht. Der Versicherungsschutz gilt nur für Allianz Kund:innen ab sofort bis Freitag, 27.09.2024. Abschleppdienste ohne Leihwagenservice.

** Bei den Geräten handelt es sich um Kaltluftgebläse oder Kondenstrocknungsgeräte für die Bauteilaustrocknung im Gebäude, wie sie in Baumärkten erhältlich sind.



Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at



Rückfragehinweis:

Dr. Thomas Gimesi

Pressesprecher / Allianz Österreich



Telefon: +43 676 878222914

E-Mail: presse@allianz.at

Website: https://www.allianz.at/



