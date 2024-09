ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Michelin nach der Auswertung von August-Marktdaten mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Buy" belassen. Europa bestimme derzeit bei Reifenherstellern das Wachstum mit Ersatzreifen, denn in Nordamerika und China sei die Nachfrage nach diesen rückläufig gewesen, schrieb Analyst David Lesne in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Kurzfristig stehe in der Branche die operative Gewinnentwicklung im Fokus und längerfristig könnte sie ein Profiteur des Wandels zur Elektromobilität werden. Pirelli ist sein bevorzugter Branchenwert. Aber auch bei Michelin sieht er Luft nach oben, was die Unternehmensziele und die Marktschätzungen betrifft./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2024 / 06:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2024 / 06:08 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR001400AJ45

© 2024 dpa-AFX-Analyser