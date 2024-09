FRANKFURT/LONDON (dpa-AFX) - Der Goldpreis ist am Montag erneut auf einen Rekordwert gestiegen. Der Preis für das Edelmetall stieg an der Börse in London zeitweise bis auf 2.631,40 US-Dollar je Feinunze (etwa 31,1 Gramm). Der Goldpreis hat seit Mitte September eine beeindruckende Rekordjagd hingelegt. Zuletzt lag der Preis bei 2.622,10 Dollar. Er bewegte sich so auf dem Niveau aus dem frühen Handel.

Am Montag gab der Goldpreis seine frühen Gewinne rasch wieder ab. Nach schwachen Konjunkturdaten aus der Eurozone legte der Dollarkurs zu. Ein stärkerer Dollar macht Gold für Anleger aus anderen Währungsräumen teurer. Dies bremste die jüngste Rekordjagd etwas.

Gestützt wurde der Goldpreis zuletzt durch sinkende Leitzinsen. So hatten jüngst die US-Notenbank und die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Zinsen reduziert. Da Gold keine Zinsen abwirft, macht die Aussicht auf fallende Zinsen das Edelmetall für Anleger interessanter. Seit Beginn des Jahres hat das Edelmetall etwa 25 Prozent an Wert gewonnen. Die zurückgehende Inflation und die schwächelnde Konjunktur sprechen für weitere Leitzinssenkungen. Experten gehen daher von weiter steigenden Goldpreisen aus. So hatte auch die Zinssenkung der chinesischen Notenbank den Goldpreis kurzzeitig gestützt./jsl/la/men