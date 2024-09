Mailand - Die italienische Bank Unicredit baut ihren Anteil an der Commerzbank nach eigenen Angaben weiter aus.Man habe den erforderlichen behördlichen Antrag für den Erwerb einer Beteiligung an der Commerzbank von bis zu 29,9 Prozent eingereicht, teilte das Geldhaus am Montag mit. In der Zwischenzeit habe man Finanzinstrumente in Bezug auf weitere ca. 11,5 Prozent der Commerzbank-Aktien abgeschlossen.Die physische Abwicklung unter den neuen Finanzinstrumenten könne aber erst erfolgen, nachdem die erforderlichen Genehmigungen eingeholt wurden. Zusammen mit der bereits kommunizierten Position von ca. neun Prozent belaufe sich die Gesamtposition der Unicredit nun auf ca. 21 Prozent, so die italienische Großbank.