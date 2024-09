DJ MARKT USA/Konjunkturdaten und Intel im Fokus

An der Wall Street sieht es am Montag nach einem behaupteten Start in den Handel aus. Die Futures auf die wichtigsten Indizes liegen leicht im Plus. In der vergangenen Woche waren die Aktienkurse kräftig gestiegen und der Dow und der S&P-500 auf neue Rekordhochs geklettert, nachdem die US-Notenbank ihren Leitzins um einen halben Prozentpunkt gesenkt und damit einen Zinssenkungszyklus eingeleitet hatte.

Auch nach der eingeleiteten Zinswende der US-Notenbank stellt sich an den Märkten aber weiter die Frage, ob die US-Wirtschaft eine "weiche Landung" hinbekommt und die Inflation eingedämmt bleibt. Neue Erkenntnisse dazu könnten noch vor der Startglocke die Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor und das verarbeitende Gewerbe für September liefern. Bereits vor Handelsbeginn wird der Chicago Fed National Activity Index für August veröffentlicht. Im Wochenverlauf werden sich dann eine ganze Reihe von Fed-Vertretern zu Wort melden und ihre Ansichten zum weiteren Zinskurs kundtun.

Intel vorbörslich fest

Unter den Einzelwerten stehen Intel weiter im Fokus. Vorbörslich steigen sie um 2,9 Prozent. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge hat Apollo Global Management (+0,2%) angeboten, bis zu 5 Milliarden Dollar in den Chiphersteller zu investieren. Der Bloomberg-Bericht kommt, nachdem das Wall Street Journal am Freitag berichtet hatte, dass Qualcomm (-0,1%) sich kürzlich wegen einer möglichen Übernahme an den Konkurrenten Intel gewandt haben soll. Die Intel-Aktie war darauf am Freitag phasenweise stark gestiegen und mit einem Plus von rund 3 Prozent aus dem Tag gegangen.

