Am New Yorker Aktienmarkt stehen am Montag die Signale im Techsektor zunächst auf Grün. Nachdem es die Anleger vor dem Wochenende nach der jüngsten Rekordjagd im Zuge der Zinssenkung durch die Notenbank Fed ruhiger angegangen hatten, taxierte der Broker IG den technologielastigen Nasdaq 100 eine Stunde vor dem Börsenauftakt zum Wochenbeginn mit einem Plus von rund 0,3 Prozent.Den Leitindex Dow Jones ...

Den vollständigen Artikel lesen ...