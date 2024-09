DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 24. September (vorläufige Fassung)

=== *** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia (RBA), Ergebnisse des geldpolitischen Rats Cash Rate PROGNOSE: k.A. zuvor: 4,35% *** 07:00 DE/DHL Group (ehemals Deutsche Post), Strategie 2030 (08:30 PK; 10:00 Analystenkonferenz) *** 08:00 DE/Tui AG, Buchungs-Update 09:00 DE/Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), Konjunkturprognose 2024/2025 *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex September PROGNOSE: 86,0 zuvor: 86,6 Lagebeurteilung PROGNOSE: 85,9 zuvor: 86,5 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 86,0 zuvor: 86,8 10:25 DE/Bundesverkehrsminister Wissing, Eröffnungsrede auf der Innotrans, Berlin 10:30 DE/Allianz Global Wealth Report 2024 11:00 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger, OECD-Generalsekretär Cormann, Pk zum Thema "Vorstellung der Handlungsempfehlungen der Finanzbildungsstrategie der OECD", Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 11:30 DE/Auktion 2,70-prozentiger Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit September 2026 im Volumen von 4,5 Mrd EUR *** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders *** 13:00 ES/EZB-Ratsmitglied Escriva, Einführung in das Amt des Gouverneurs des Banco d'Espana 13:00 DE/FDP-Fraktionsvorsitzender Dürr, Statement vor Fraktionssitzung, Berlin 13:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Pk bei Wirtschaftskonferenz mit den Ländern des westlichen Balkans, Berlin *** 14:30 US/US-Finanzministerin Yellen, Keynote bei Stephen C. Freidheim Symposium on Global Economics 14:30 DE/SPD-Fraktionsvorsitzender Mützenich, Statement vor Fraktionssitzung, Berlin 14:45 DE/CDU-Vorsitzender Merz, CSU-Landesgruppenchef Dobrindt, Statement vor Fraktionssitzung, Berlin 15:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Teilnahme an 5. Klimakonferenz von Spiegel und Boston Consulting Group, Berlin 15:00 DE/SPD-Bundestagsfraktion, Fraktionssitzung, Berlin *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens September PROGNOSE: 102,8 zuvor: 103,3 *** 18:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Deutsche Wirtschaft: Herausforderungen meistern" *** 19:00 AT/Opec-Weltölmarktausblick - DE/Commerzbank AG, Strategiesitzung mit Vorstand und Aufsichtsrat - DE/Schulden der öffentlichen Haushalte Juli ===

