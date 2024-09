EQS-Ad-hoc: Aurubis AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung

Aurubis AG: Aurubis AG veröffentlicht vorläufiges operatives Ergebnis 2023/24 und Gesamtjahresprognose 2024/25



23.09.2024 / 15:25 CET/CEST

Aurubis AG veröffentlicht vorläufiges operatives Ergebnis 2023/24 und Gesamtjahresprognose 2024/25 Hamburg, 23. September 2024 - Nach vorläufigen Zahlen wird die Aurubis AG im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2023/24 ein operatives Ergebnis vor Steuern (EBT) in Höhe von etwa 75 Mio. € (Vorjahr 92 Mio. €)* erzielen und damit die Markterwartungen für das vierte Geschäftsjahresquartal 2023/24 nicht erreichen. Das vorläufige Ergebnis für das Geschäftsjahr 2023/24 wird voraussichtlich bei etwa 410 Mio. € op. EBT (Vorjahr: 349 Mio. €)* liegen. Nach Abschluss des Wartungsstillstands in Hamburg kam es in der anschließenden Hochlaufphase zu technischen Problemen. Diese führten zu einer geringeren Auslastung der Schmelzbetriebe und nachfolgender Aggregate. Entsprechend reduzierten sich die Einnahmen am Standort in Hamburg. Aufgrund der sich eintrübenden preislichen Aussichten auf den für Aurubis relevanten Beschaffungsmärkten, sowie höheren Anlaufkosten für strategische Projekte wird für das Geschäftsjahr 2024/25 der Prognosekorridor für das operative EBT zwischen 300 und 400 Mio.€ (Vorjahr 380 - 480 Mio. €) erwartet. Das IFRS-Ergebnis vor Steuern (EBT) im Geschäftsjahr 2023/24 beträgt nach vorläufigen Zahlen etwa 530 Mio. € (Vorjahr 165 Mio. €). Davon entfallen auf das vierte Quartal voraussichtlich etwa 162 Mio. € (Vorjahr: 88 Mio. €)*. Die endgültigen Ergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2023/24 und der Ausblick werden am 05.12.2024 veröffentlicht. *Siehe Anpassung der Ergebnisse als Folge der zum 30.09.2023 berücksichtigten Auswirkungen der kriminellen Handlungen gegen Aurubis, die zur Anpassung der Vorjahreswerte gemäß IAS 8 führten. Kontakt:

Angela Seidler

VP Investor Relations & Corp. Communications

E-Mail: a.seidler@aurubis.com

Tel: +49 40 78 83-3178



