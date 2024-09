(Wort "Weiterer" in der Überschrift gestrichen)



HAMBURG (dpa-AFX) - Der Kupferkonzern Aurubis hat im vierten Geschäftsquartal mit technischen Problemen zu kämpfen und wird voraussichtlich schwächer abschneiden als erwartet. Das operative Ergebnis vor Steuern in den drei Monaten bis Ende September dürfte mit etwa 75 Millionen Euro unter dem Wert von 92 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum liegen, teilte der MDax-Konzern überraschend am Montag in Hamburg mit. Damit würden die Markterwartungen nicht erreicht.

Auf Sicht des Geschäftsjahres 2023/24 verdient Aurubis demnach wohl rund 410 Millionen Euro nach 349 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Im neuen Geschäftsjahr 2024/25 dürfte der operative Gewinn vor Steuern auf 300 bis 400 Millionen Euro zurückgehen. Die Aussichten bei den Preisen auf den Beschaffungsmärkten trübten sich ein und die Anlaufkosten für strategische Projekte dürften höher ausfallen, hieß es. Die Aurubis-Aktie fiel um gut fünf Prozent.

Nach Abschluss eines Wartungsstillstands in Hamburg sei es in der anschließenden Hochlaufphase im vierten Quartal zu technischen Problemen gekommen, erläuterte der Konzern. Diese Probleme hätten zu einer geringeren Auslastung der Schmelzbetriebe und nachfolgender Aggregate geführt./men/nas