DJ PTA-HV: VELTARION SE: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Hauptversammlung gemäß § 121 Abs. 4a AktG

Berlin (pta/23.09.2024/15:40) - VELTARION SE, Berlin

International Security Identification Number (ISIN): DE000A3DE9N7

Wertpapierkennnummer (WKN): A3DE9N

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft ein zur

ordentlichen Hauptversammlung

am Mittwoch, den 30. Oktober 2024, um 10:00 Uhr

in den Geschäftsräumen der

Kanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek PartGmbB Prinzregentenstraße 48 80538 München

I. Tagesordnung der Hauptversammlung Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das 1. Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 nebst Bericht des Verwaltungsrats Die vorgenannten Unterlagen sind im Internet unter https://www.veltarion.de unter dem Reiter "INVESTOR RELATIONS" zugänglich. Die Unterlagen werden auch während der Hauptversammlung unter o.g. Link zugänglich sein sowie während der Hauptversammlung ausliegen und näher erläutert werden. Der Verwaltungsrat der Veltarion SE hat in seiner Sitzung am 31. Januar 2024 den vom geschäftsführenden Direktor aufgestellten Jahresabschluss der VELTARION SE zum 31. Dezember 2023 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss gemäß § 47 Abs. 5 SEAG festgestellt. Einer Beschlussfassung durch die Hauptversammlung über den Jahresabschluss bedarf es daher nicht. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zum Tagesordnungspunkt 1 daher keine Beschlussfassung vorgesehen. Beschlussfassung über die Verwendung 2. des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 Der Verwaltungsrat schlägt vor, wie folgt zu beschließen: "Der im Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 erzielte Bilanzgewinn der VELTARION SE in Höhe von EUR 877.377,80 wird wie folgt verwendet: . Ausschüttung einer Dividende von EUR 1,50 je dividendenberechtigter Stückaktie für 500.000 Stückaktien, somit insgesamt EUR 750.000,00 . Gewinnvortrag des verbleibenden Gewinns auf neue Rechnung EUR 127.377,80" Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf die Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag zur Zahlung fällig. Beschlussfassung über die Entlastung 3. des geschäftsführenden Direktors für das Geschäftsjahr 2023 Der Verwaltungsrat schlägt vor, dem im Geschäftsjahr 2023 amtierenden (einzigen) geschäftsführenden Direktor für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. Beschlussfassung über die Entlastung 4. der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2023 Der Verwaltungsrat schlägt vor, den im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitgliedern des Verwaltungsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das 5. Geschäftsjahr 2024 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts Gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses schlägt der Verwaltungsrat vor, die Forvis Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Alt-Moabit 2 101557 Berlin a) zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 und b) für den Fall einer prüferischen Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts (§§ 115 Abs. 5 und 117 Nr. 2 WpHG) für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 und/oder des Geschäftsjahres 2025 zum Prüfer für eine solche prüferische Durchsicht zu bestellen. Dabei weist die VELTARION SE darauf hin, dass ihr Verwaltungsrat aus drei Mitgliedern besteht, so dass der Verwaltungsrat gemäß § 107 Abs. 4 Satz 2 AktG gleichzeitig auch der Prüfungsausschuss im Sinne des § 107 Abs. 3 Satz 2 AktG ist. Beschlussfassung über die Billigung 6. des Vergütungssystems für die geschäftsführenden Direktoren Gemäß § 120a Abs. 1 Aktiengesetz soll die Hauptversammlung einer börsennotierten Gesellschaft das System zur Vergütung des Vorstands immer dann durch Beschluss billigen, wenn es eine wesentliche Änderung erfährt, mindestens aber alle vier Jahre. Diese Regelung gilt über § 40 Abs. 8 SEAG bei der SE für die Vergütung der geschäftsführenden Direktoren. Unter Berücksichtigung der Anforderungen des § 87a Abs. 1 Aktiengesetz hat der Verwaltungsrat der VELTARION SE das unter Ziffer II.1 zu diesem Tagesordnungspunkt 6 beschriebene System zur Vergütung der geschäftsführenden Direktoren beschlossen, das für alle künftig neu abzuschließenden Anstellungsverträge mit geschäftsführenden Direktoren sowie für die Verlängerung und Änderung bereits bestehender Anstellungsverträge mit geschäftsführenden Direktoren Anwendung findet. Dieses Vergütungssystem ist auch im Internet unter https://www.veltarion.de unter dem Reiter "INVESTOR RELATIONS" zugänglich. Das Vergütungssystem wird unter diesem Tagesordnungspunkt der Hauptversammlung gemäß § 120a Aktiengesetz i.V.m. § 40 Abs. 8 SEAG zur Beschlussfassung über die Billigung vorgelegt. Der Verwaltungsrat schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen: "Das Vergütungssystem für die geschäftsführenden Direktoren der VELTARION SE, wie es nachstehend unter Ziffer II.1 zu diesem Tagesordnungspunkt 6 beschrieben ist, wird mit Wirkung für alle künftig neu abzuschließenden Anstellungsverträge mit geschäftsführenden Direktoren sowie die Verlängerung und Änderung bereits bestehender Anstellungsverträge mit geschäftsführenden Direktoren gebilligt." Beschlussfassung über die Billigung 7. des Vergütungssystems für den Verwaltungsrat Gemäß § 113 Abs. 3 Satz 1 und 2 Aktiengesetz soll die Hauptversammlung einer börsennotierten Gesellschaft mindestens alle vier Jahre über die Vergütung der Mitglieder ihres Verwaltungsrats beschließen. Ein Beschluss, der die Vergütung bestätigt, ist dabei zulässig. Die Regelung des § 113 AktG ist gemäß § 38 Abs. 1 SEAG bei der SE auch für die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats anwendbar. Gemäß § 10 der Satzung der VELTARION SE entscheidet die Hauptversammlung durch Beschluss mit einfacher Mehrheit über die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder. Bislang ist noch kein Beschluss der Hauptversammlung über die Zahlung einer Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder erfolgt, so dass aktuell den Verwaltungsratsmitgliedern keine Vergütung gezahlt wird. Der Verwaltungsrat ist nach einer Prüfung zu dem Ergebnis gelangt, dass bis auf weiteres keine Vergütung für die Verwaltungsratsmitglieder gezahlt werden soll. Der Verwaltungsrat behält sich allerdings vor, künftig der Hauptversammlung eine Beschlussfassung über die Zahlung einer Vergütung für die Verwaltungsratsmitglieder zu unterbreiten. Für den Fall, dass künftig der Hauptversammlung eine Beschlussfassung über die Zahlung einer Vergütung erfolgen sollte, hat der Verwaltungsrat allerdings bereits jetzt schon ein Vergütungssystem gemäß §§ 113 Abs. 3 i.V.m. § 87a Aktiengesetz entworfen, dass der Hauptversammlung zur Billigung vorgelegt werden soll. Der Wortlaut von § 10 der Satzung, das darauf basierende Vergütungssystem sowie

