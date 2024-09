Mainz (ots) -Hohe Reparaturkosten und langwierige Rechtsstreitigkeiten - immer wieder stehen Bauträger vor denselben Problemen, wenn Mängel bei Bauprojekten nicht frühzeitig erkannt werden. Dabei könnte eine fachkundige Bauüberwachung Abhilfe schaffen und langfristig für finanzielle Entlastung sorgen. Doch was zeichnet sie in der Praxis aus und welche Vorteile bietet sie im Detail?Die Baubranche steht weiterhin vor großen Herausforderungen: Bauprojekte verzögern sich, Mängel in der Planung und Ausführung häufen sich und die daraus resultierenden Nachbesserungen treiben die Kosten in die Höhe. Zwar sind Bauträger durchaus darum bemüht, diesen Problemen durch optimierte Bauprozesse und sorgfältigere Planung entgegenzuwirken, um ihre Projekte effizienter und kostengünstiger abzuschließen. Doch trotz aller Anstrengungen bleibt ein zentrales Problem bestehen: die mangelnde frühzeitige Erkennung von Fehlern während der Bauphase. So werden Fehler in der Ausführung wie undichte Stellen oder Risse in der Fassade oft erst festgestellt, wenn es bereits zu spät ist. "Wer es versäumt, derartige Probleme schon im Voraus zu unterbinden, muss unter anderem mit empfindlichen Zusatzkosten rechnen", warnt Luca Arenz, Geschäftsführer der ARCenergie GmbH. "Und schlimmer noch: Solche Mängel können den Ruf eines Bauträgers langfristig schädigen und so auch zukünftige Projekte gefährden.""Eine lückenlose Bauüberwachung ist daher unbedingt notwendig, um teure Mängel und Verzögerungen zu vermeiden", fügt er hinzu. "Dabei fungiert der Bauüberwacher gewissermaßen als zweites Paar Fachaugen, das sich alles genau anschaut und feststellen kann, ob bestimmte Aspekte funktionieren oder nicht. Er kann frühzeitig sagen: 'Hey, hier werden wir Probleme haben, da müssen wir eine Entscheidung treffen.' Ebenso kann er auf potenzielle Mehrkosten hinweisen und für eine weitaus günstigere Lösung sorgen." Mit seiner umfassenden Expertise im Bereich Bauphysik und der langjährigen Erfahrung als Ingenieur konnte Luca Arenz bereits zahlreichen Bauträgern, Projektentwicklern, Investoren und Privatmenschen helfen, all diese Probleme zu lösen. Sein Team bei der ARCenergie GmbH, bestehend aus Architekten, Bauingenieuren und weiteren Fachleuten, begleitet Bauprojekte direkt und sorgt dabei unter anderem für eine ganzheitliche Qualitätskontrolle. Was eine solche Bauüberwachung so wertvoll macht, verrät Luca Arenz hier.Was eine Bauüberwachung auszeichnet und welche Vorteile sie bietetIn erster Linie ist die Bauüberwachung für die kontinuierliche und systematische Kontrolle des gesamten Bauprozesses zuständig: Sie beginnt dabei bereits bei der Planungsphase, in der die Baupläne auf Plausibilität und mögliche Schwachstellen überprüft werden. Während der darauffolgenden Bauphase sorgt die Bauüberwachung dafür, dass die Ausführung exakt den Plänen und den geltenden Bauvorschriften entspricht. Einer der größten Vorteile dieser Maßnahme ist die frühzeitige Erkennung von Mängeln - sei es in der Bauausführung oder in der Materialqualität. Dadurch lassen sich Fehler bereits im Ansatz beheben, bevor sie zu kostspieligen Nachbesserungen führen.Zudem reduziert die Bauüberwachung das Risiko von späteren Unstimmigkeiten und rechtlichen Auseinandersetzungen, da die Verantwortung für die Einhaltung der baulichen Standards klar definiert ist. Bauträger, die auf eine Bauüberwachung setzen, können so sicherstellen, dass ihre Projekte termingerecht und innerhalb des Budgets fertiggestellt werden. Auch die Lebensdauer und der Wert der Immobilie profitieren langfristig von einer fehlerfreien Bauausführung. Letztlich ermöglicht eine Bauüberwachung den Bauträgern, Risiken zu minimieren und die Zufriedenheit der zukünftigen Eigentümer zu erhöhen - ein entscheidender Wettbewerbsvorteil in der Bauwirtschaft.Fazit: Ist Bauüberwachung trotz Zusatzkosten empfehlenswert?Zwar ist eine Bauüberwachung zunächst mit zusätzlichen Kosten verbunden, diese amortisieren sich aber grundsätzlich schon in den ersten zwei bis fünf Jahren. Ohne eine sorgfältige Überwachung würden schließlich Baumängel auftreten, die teure Reparaturen und im schlimmsten Fall langwierige Rechtsstreitigkeiten nach sich ziehen könnten. Gerade im Bauwesen können entsprechende Verfahren bis zu zwölf oder vierzehn Jahre dauern - eine Zeitspanne, die für die meisten Unternehmen weder in finanzieller noch in organisatorischer Hinsicht tragbar ist. Eine professionelle Bauüberwachung gewährleistet hingegen einen reibungslosen, fehlerfreien sowie stressfreien Bauablauf und ist damit nicht nur empfehlenswert, sondern gerade mit Blick auf aktuelle Herausforderungen absolut unverzichtbar.Benötigen Sie fachlich kompetente und umfassende Unterstützung bei der Planung und Koordination eines Bauprojekts? Dann melden Sie sich jetzt bei Luca Arenz (https://www.arcenergie.de/) und lassen Sie sich unverbindlich beraten!Pressekontakt:ARCenergie GmbHGeschäftsführer Luca Danilo ArenzAdresse: Mombacher Str. 4, 55122 MainzKontakt: Telefon: 06131 / 62 48 48E-Mail: info@arcenergie.deHRB 51096 beim Amtsgericht MainzPressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: ARCenergie GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160961/5871068