Mit seiner milliardenschweren Wette auf Atomstrom hat der US-Softwareriese Microsoft am Freitag für Aufsehen an den Börsen gesorgt. Ungewöhnlich an dem Deal ist nicht nur die Energieart und die Vertragsdauer, sondern vor allem der Preis, den Microsoft zu zahlen bereit ist. Die Aktie des Kooperationspartners ist am Freitag zweistellig in die Höhe gesprungen. Und es gibt weitere Profiteure.

Den vollständigen Artikel lesen ...