Der EMI für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland fiel im September auf 40,3 ggü. 42,4 - Der EMI für die deutsche Wirtschaft fiel im September auf 50,6 ggü. 51,0 erwarteten Werten - EUR/USD greift nach den schlechten deutschen EMIs die Marke von 1,1100 an - Der vorläufige Konjunkturbericht, der von der HCOB-Umfrage am Montag veröffentlicht wurde, ...

