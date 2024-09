Zürich - Der Franken hat am Montag gegenüber dem Euro und dem US-Dollar an Wert gewonnen. Grund dafür waren Konjunkturdaten aus den beiden grossen Wirtschaftsregionen. Das Euro/Franken-Paar wird am späten Nachmittag zu 0,9445 gehandelt nach 0,9498 noch am frühen Morgen. Auch der Dollar kostet mit 0,8483 Franken weniger als noch im Frühhandel mit 0,8506 Franken. Das ergibt für das Währungspaar Euro/Dollar einen aktuellen Kurs von 1,1135 nach 1,1165 ...

