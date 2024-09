Fans von Indie-Games ist der Name Jason Rohrer ein Begriff. Die experimentellen Spiele sind für viele Kunst. Auch das neueste Spiel von Rohrer ist außergewöhnlich - denn es findet in der echten Welt statt. Der Indie-Entwickler Jason Rohrer und der Grafikdesigner Tom Bailey halten wenig von der Konvention, dass Videospiele nur am Bildschirm stattfinden. Denn ihr aktuelles Spiel ist eine echte Schatzsuche, die dementsprechend auch in der realen Welt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...