DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BCO SANTAND. 20/26 MTN XS2168647357 24.09.2024 HZE/EOT
BCO SANTAND. 23/26 MTN XS2575952424 24.09.2024 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BCO SANTAND. 20/26 MTN XS2168647357 24.09.2024 HZE/EOT
BCO SANTAND. 23/26 MTN XS2575952424 24.09.2024 HZE/EOT
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