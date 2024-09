EQS-News: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG / Schlagwort(e): Verkauf

AT&S gibt die Unterzeichnung des Vertrags zum Verkauf des Werks in Ansan / Südkorea bekannt Am 23. September 2024 unterzeichneten AT&S und das italienische Unternehmen SO.MA.CI.S. S.p.A. einen Vertrag zum Verkauf der AT & S Korea CO., LTD. und damit des AT&S-Werks in Ansan, Südkorea. Der Kaufpreis (Equity Value) beläuft sich auf etwa 405 Millionen Euro. Leoben, 23. September 2024 - "Mit dem Verkauf des Werks in Ansan wollen wir das strategische Profil des Konzerns weiter schärfen", sagt AT&S CFO Petra Preining. "Wir sind überzeugt, dass der Standort Ansan mit dem italienischen Technologieunternehmen Somacis als neuem Eigentümer sein volles Potenzial entfalten und einen attraktiven und wachstumsstarken Weg weitergehen wird." Erfolgsstory in Südkorea "Ansan ist eine Erfolgsgeschichte von AT&S", sagt CEO Andreas Gerstenmayer. "Als AT&S das Werk 2006 übernahm, gab es ausschließlich Umsätze mit lokalen Kunden und die Performance lag weit unter den Erwartungen von AT&S. Die Entwicklung neuer Anwendungen, hohe Investitionen in Technologie und Fähigkeiten sowie das große Engagement des verantwortlichen Teams führten zu einem starken Umsatzwachstum und einer signifikanten Performanceverbesserung. Binnen weniger Jahre konnte der Umsatz vervierfacht werden." Das Werk in Ansan konzentriert sich vor allem auf die Herstellung flexibler Leiterplatten für elektronische Systeme in allen Industriezweigen und in beinahe beliebigen Formen. "Da flexible mikroelektronische Anwendungen zunehmen und sich in den kommenden Jahren völlig neue technologische Möglichkeiten eröffnen werden, haben wir einen Käufer gesucht, der das volle Potenzial erkennt und damit die Organisation zielgerichtet in die Zukunft führt", sagt Peter Schneider, Vorstandsmitglied und EVP der AT&S Business Unit Electronics Solutions. "Wir waren vom Managementteam und den technologischen Fähigkeiten des Werks in Ansan sehr beeindruckt und freuen uns über das künftige Potenzial. Wir planen, den bestehenden Kundenstamm weiterhin mit der höchsten Zuverlässigkeit und den starken technologischen Kompetenzen zu bedienen, für die Ansan derzeit bekannt ist, und gleichzeitig die bewährte Wachstumsgeschichte durch starke zusätzliche Investitionen in das bestehende Team und die technischen Fähigkeiten fortzusetzen", ergänzt Giovanni Tridenti, CEO von Somacis. Die Transaktion unterliegt behördlichen Genehmigungen und soll in den nächsten Monaten abgeschlossen werden. AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft - Advanced Technologies & Solutions AT&S ist ein weltweit führender Hersteller von hochwertigen IC-Substraten und Leiterplatten sowie Entwickler zukunftsweisender Verbindungstechnologien für die Kernbereiche Mobile Endgeräte, Automotive & Aerospace, Industrial, Medical und Hochleistungscomputing, wie etwa KI-Anwendungen. AT&S verfügt derzeit über eine globale Präsenz mit Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring) sowie Werken in Indien (Nanjangud), China (Shanghai, Chongqing) und Korea (Ansan nahe Seoul). Eine neue High-End-Produktionsstätte für IC-Substrate wird derzeit in Malaysia (Kulim) in Betrieb genommen. In Leoben wird ein europäisches Kompetenzzentrum mit angeschlossener Serienproduktion für IC-Substrat-Technologien gebaut. Beide Standorte nehmen im Geschäftsjahr 2024/25 die Produktion auf. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 13.500 Mitarbeiter:innen. Weitere Infos auch unter www.ats.net Medienkontakt: Gerald Reischl, Vice President Corporate Communications

