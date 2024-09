Während TUI am heutigen Dienstag die Reiselust checkt und DHL mit großen Plänen den Tag startet, gibt der Ifo-Index die Laune der deutschen Wirtschaft preis - und in den USA läuft das Konjunktur-Update heißer als der Kaffeeduft beim Maschinenbauer Smiths Group. Ganz nebenbei tüftelt das Bundesverfassungsgericht an den Strompreisen, während die Windenergie-Messe in Hamburg den Wind in die Segel der Zukunft setzt.TERMINE UNTERNEHMEN08:00 DEU: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...