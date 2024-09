STOCKHOLM (dpa-AFX) - Schweden kann sich nach eigenen Angaben bald wieder offiziell als Land ohne Afrikanische Schweinepest betrachten. Rund ein Jahr nach dem Auftreten der Krankheit habe der zuständige Veterinärausschuss der EU zugestimmt, das skandinavische Land von der Liste der Staaten mit Infektionen dieser Art zu streichen, teilte die schwedische Landwirtschaftsbehörde Jordbruksverket mit.

Der Beschluss werde nun voraussichtlich innerhalb einer Woche im Amtsblatt der EU-Kommission veröffentlicht - am Tag darauf gelte Schweden wieder als schweinepestfrei. So schnell sei die Schweinepest bislang in keinem EU-Land erfolgreich bekämpft worden, schrieb die Behörde.

Erster Fall vor gut einem Jahr



Der erste schwedische Fall von Afrikanischer Schweinepest war am 6. September 2023 bei einem Wildschwein nachgewiesen worden. Daraufhin wurde ein umfassender Einsatz zur Bekämpfung der Krankheit eingeleitet, die Landwirtschaftsbehörde nahm dafür Kosten in Höhe von umgerechnet knapp zehn Millionen Euro auf sich.

Vor wenigen Wochen reichte die Behörde dann einen formellen Antrag bei der EU-Kommission ein, damit Schweden für frei von der Krankheit erklärt wird. Nach der Streichung von der Liste können die Infektionszone sowie alle verbliebenen Beschränkungen und Umzäunungen bald aufgehoben werden.

Die Afrikanische Schweinepest ist eine ansteckende Virusinfektion, die Wild- und Hausschweine befällt und in der Regel innerhalb einer Woche zum Tod führt. Die Krankheit kann nicht auf den Menschen übertragen werden. In Deutschland war sie erstmals im September 2020 bei einem toten Wildschwein in Brandenburg nachgewiesen worden./trs/DP/men