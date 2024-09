Mit Eintreffen der neuen Ernte startet Migo® in die neue Saison mit einer starken Verbraucherkampagne in verschiedenen Schlüsselmärkten in Europa. Foto © Migo® Dank des sonnigen und warmen Wetters in der zweiten Hälfte des Sommers ist die neue Ernte von Migo®-Birnen von guter Qualität und Geschmack. Die Aussichten für die kommende Verkaufssaison...

Den vollständigen Artikel lesen ...