Knorr-Bremse begibt erste grüne Anleihe

Knorr-Bremse AG begibt Anleihe in zwei Tranchen mit einer Laufzeit von fünf bzw. acht Jahren im Gesamtvolumen von 1.100 Mio. Euro

Die erste grüne Anleihe von Knorr-Bremse mit einer Laufzeit von acht Jahren bringt 500 Mio. Euro für geeignete grüne Projekte

Die Erlöse aus der fünfjährigen 600-Mio.-Euro-Anleihe dienen allgemeinen Unternehmenszwecken einschließlich der Teilrefinanzierung der 2025 fälligen Anleihe

Die Anleihe stieß bei Investoren auf starkes Interesse und war signifikant überzeichnet

München, 24. September 2024 - Die Knorr-Bremse AG hat gestern eine Anleihe mit zwei Tranchen und einem Gesamtvolumen von 1.100 Millionen Euro begeben. Teil der Transaktion war die erste grüne Anleihe von Knorr-Bremse. Damit legt das Unternehmen im Rahmen seiner Kapitalmarktfinanzierung den Fokus verstärkt auf Nachhaltigkeit.

Frank Markus Weber, Finanzvorstand der Knorr-Bremse AG: "Unsere Anleiheemission, die die erste grüne Anleihe von Knorr-Bremse umfasst, war ein voller Erfolg. Das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Mit den Erlösen aus der grünen Anleihe werden wir unsere eigenen Nachhaltigkeitspläne vorantreiben und unsere Position als Wegbereiter für Nachhaltigkeit und grüne Mobilität für unsere Kunden stärken. Das große Investoreninteresse unterstreicht das starke Vertrauen in unsere Strategie."

Die Anleihe mit acht Jahren Laufzeit hat ein Volumen von 500 Millionen Euro, der Kupon beträgt 3,250 Prozent. Die Erlöse dieser Tranche sollen in geeignete grüne Projekte fließen, die in unserem Green Financing Framework beschrieben sind, das am 23. August 2024 veröffentlicht wurde. Die Projekte gliedern sich in vier grüne Kategorien: Sauberer Transport, Erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Grüne Gebäude. Moody's Investor Services (Moody's) hat das Framework evaluiert und eine Second Party Opinion übermittelt. Dabei vergab Moody's einen Nachhaltigkeitsqualitäts-Score von SQS2 (sehr gut) und bestätigt damit die Konformität des Frameworks mit den ICMA Green Bond Principles sowie den LMA Green Loan Principles und darüber hinaus einen wesentlichen Beitrag zur Nachhaltigkeit.

Die Anleihe mit fünf Jahren Laufzeit hat ein Volumen von 600 Millionen Euro, der Kupon beträgt 3,000 Prozent. Der Erlös dieser Tranche ist für allgemeine Unternehmenszwecke bestimmt, darunter die Teilfinanzierung der Übernahme des konventionellen Bahnsignaltechnikgeschäfts von Alstom Signaling North America. Außerdem wird ein Teil des Erlöses für die Refinanzierung von Fremdkapital verwendet, dessen Laufzeit 2025 endet.

Medienkontakt:

Claudia Züchner | Pressesprecherin Financial Communications | Knorr-Bremse AG

T +49 89 3547 2582; E claudia.zuechner@knorr-bremse.com

Kontakt Investor Relations:

Andreas Spitzauer | Leiter Investor Relations | Knorr-Bremse AG

T +49 89 3547 182 310; E andreas.spitzauer@knorr-bremse.com

Über Knorr-Bremse

Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006, Tickersymbol: KBX) ist Weltmarkt- und Technologieführer für Bremssysteme und führender Anbieter weiterer Systeme für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Die Produkte von Knorr-Bremse leisten einen maßgeblichen Beitrag zu mehr Sicherheit und Energieeffizienz auf Schienen und Straßen in der ganzen Welt. 33.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an über 100 Standorten in rund 30 Ländern entwickeln und produzieren innovative Lösungen und Services, die höchste technologische Standards erfüllen. Im Jahr 2023 erwirtschaftete Knorr-Bremse in seinen beiden Geschäftsdivisionen weltweit einen Umsatz von rund 7,9 Mrd. EUR. Seit fast 120 Jahren treibt das Unternehmen als Innovator in seinen Branchen Entwicklungen in den Mobilitäts- und Transporttechnologien voran und hat einen Vorsprung im Bereich der vernetzten Systemlösungen. Knorr-Bremse ist einer der erfolgreichsten deutschen Industriekonzerne und profitiert von den wichtigen globalen Megatrends: Urbanisierung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Mobilität.

