ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Swatch von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 178 auf 127 Franken gesenkt. Nach einem Trip nach Asien sei sie noch etwas besorgter hinsichtlich der Aussichten für die Luxusbranche, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in ihrem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Der Uhrenhersteller müsse sich auf einen langen Abschwung einstellen und sei in einer fragilen Position. Swatch sei die am stärksten zyklusabhängige Aktie unter ihrer Beobachtung./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2024 / 14:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2024 / 14:46 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

CH0012255151