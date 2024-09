Unterpremstätten - Das Halbleiterunternehmen AMS Osram hat den Zeitplan für die geplante Aktienzusammenlegung im Verhältnis 10:1 publiziert. So können die neuen Aktien voraussichtlich ab Montag, 30. September, an der Schweizer Börse SIX gehandelt werden, wie es in einer Mitteilung von Dienstag heisst. Der letzte Handelstag der alten Aktien ist entsprechend Freitag, 27. September. Durch die Aktienzusammenlegung (Reverse Split) erhalten die Aktionäre ...

