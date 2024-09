Newtown, Pa. (ots/PRNewswire) -Mit Spitzenbewertungen in den Bereichen Account Management, Servicequalität, Anwendungsservices und digitale Transformation hat sich EPAM als einer der führenden IT-Dienstleister im Schweizer Markt positioniertUnternehmen setzen zunehmend auf strategische Partnerschaften mit spezialisierten externen IT-Anbietern. Gründe hierfür sind die Sicherstellung von Agilität, Innovation und Kosteneffizienz sowie die Steigerung von Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum. EPAM Systems, Inc. (https://www.epam.com/services?utm_source=pr-newswire&utm_medium=press-release&utm_campaign=corpcomm&utm_term=2024-whitelane-swiss-it-sourcing) (NYSE: EPAM), ein führendes Dienstleistungsunternehmen für digitale Transformation und Produktentwicklung, gab heute bekannt, von der unabhängigen IT-Sourcing-Forschungsorganisation Whitelane Research zu einem der besten IT-Sourcing-Anbieter in der Schweiz ernannt worden zu sein. Die Ernennung fußt auf hohen Kundenzufriedenheitswerten in mehreren Bewertungskriterien. EPAM wurde damit nach 2022 und 2023 zum dritten Mal in Folge als Top-IT-Sourcing-Anbieter in der Schweiz ausgezeichnet."Wir fühlen uns geehrt und bedanken uns herzlich bei unseren Kunden für ihr anhaltendes Vertrauen", so Enver Amdiy, SVP, Co-Head of EU Business bei EPAM. "Vertrauen ist ausschlaggebend für solche Spitzenbewertungen. Das spornt uns an, unser Engagement aufrechtzuerhalten - wir werden weiterhin hart daran arbeiten, die transformativen Innovationsreisen unserer Kunden zu unterstützen."Im Rahmen der Studie bewerteten mehr als 150 CIOs der Unternehmen mit den höchsten IT-Ausgaben mehr als 400 einzelne IT-Sourcing-Beziehungen - auf der Grundlage von Leistungsindikatoren und geordnet nach IT-Domänen. Die Studie liefert damit einen der repräsentativsten Voice-of-the-Customer-Berichte über den Outsourcing-Markt in der Schweiz. Die Umfrageteilnehmenden bewerteten 19 IT-Dienstleister in verschiedenen Leistungskategorien, wobei EPAM in den Bereichen "Anwendungsservices" und "Allgemeine Zufriedenheit" den Status "Exceptional Performer" und in den folgenden Kategorien ausgezeichnete Bewertungen erhielt:- Qualität der Kundenbetreuung: 87%- Anwendungsservices: 85%- Qualität der Servicedienstleistungen: 84%- Allgemeine Zufriedenheit: 83%- Digitale Transformation: 80%"Die Platzierung von EPAM zeigt die starke Position des Unternehmens als zuverlässiger IT-Dienstleister, vor allem in den Bereichen Anwendungsservices und digitale Transformation", so Alex van den Bergh, Head of Research, Europe bei Whitelane Research. "Durch die außergewöhnlichen Kundenbewertungen in den Bereichen Account Management und Servicequalität sowie die Anerkennung als erste Wahl für künftige Geschäfte wird EPAMs starkes Engagement für Kundenzufriedenheit und hervorragende operative Leistungen bestätigt. EPAM festigt damit seine Position als führender Partner im wettbewerbsintensiven Schweizer IT-Sourcing-Markt."EPAM ist bei Kunden in ganz Europa für seine hervorragende Kundenzufriedenheit bekannt. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei der Skalierung und Transformation ihrer Unternehmen mit fortschrittlicher Strategie-, Beratungs- und Designkompetenz. Diese jüngste Anerkennung unterstreicht das kontinuierliche Engagement von EPAM, führende Dienstleistungen für die digitale Transformation, Anwendungsservices und technische Lösungen zu liefern, die auf die sich weiterentwickelnden Bedürfnisse der Kunden im Schweizer Markt zugeschnitten sind.Jüngste Auszeichnungen durch Whitelane Research haben die Leistung von EPAM als wettbewerbsfähiger IT-Sourcing-Anbieter in verschiedenen europäischen Märkten unterstrichen:- Juni 2024: Auszeichnung Top-IT-Sourcing-Anbieter in Großbritannien (https://www.epam.com/about/newsroom/press-releases/2024/epam-recognized-as-a-top-it-sourcing-vendor-in-the-uk?utm_source=pr-newswire&utm_medium=press-release&utm_campaign=corpcomm&utm_term=2024-whitelane-swiss-it-sourcing)- April 2024: Auszeichnung Top-IT-Sourcing-Anbieter in den nordischen Ländern (https://www.epam.com/about/newsroom/press-releases/2024/epam-named-a-top-it-sourcing-vendor-in-the-nordics?utm_source=pr-newswire&utm_medium=press-release&utm_campaign=corpcomm&utm_term=2024-whitelane-swiss-it-sourcing)- März 2024: Auszeichnung als Top-IT-Sourcing-Anbieter in den Niederlanden (https://www.epam.com/about/newsroom/press-releases/2024/epam-recognized-as-a-top-it-sourcing-vendor-in-the-netherlands?utm_source=pr-newswire&utm_medium=press-release&utm_campaign=corpcomm&utm_term=2024-whitelane-swiss-it-sourcing)- Februar 2024: Auszeichnung als Top-IT-Sourcing-Anbieter in Europa (https://www.epam.com/about/newsroom/press-releases/2024/epam-recognized-as-a-top-it-sourcing-vendor-in-europe?utm_source=pr-newswire&utm_medium=press-release&utm_campaign=corpcomm&utm_term=2024-whitelane-swiss-it-sourcing)- Dezember 2023: Auszeichnung als Top-IT-Sourcing-Anbieter in Deutschland (https://www.epam.com/about/newsroom/press-releases/2023/whitelane-research-names-epam-a-top-it-sourcing-vendor-in-germany?utm_source=pr-newswire&utm_medium=press-release&utm_campaign=corpcomm&utm_term=2024-whitelane-swiss-it-sourcing)Die vollständigen Studienergebnisse finden sie hier: whitelane.com/switzerland-2024/Über EPAM SystemsSeit seiner Gründung im Jahr 1993 hat EPAM Systems, Inc. (NYSE: EPAM) seine Erfahrung im Software-Engineering genutzt, um sich zum weltweit führenden Anbieter von Digital-Engineering-, Cloud- und KI-fähigen Transformationsdiensten zu entwickeln. EPAM ist mittlerweile als der führende Business- und Experience-Consulting-Partner für globale Unternehmen und ambitionierte Start-Ups etabliert. Die Transformationsherausforderungen der EPAM-Kunden werden angegangen, indem die integrierte Strategie- und Technologieberatung von EPAM Continuum mit der mehr als 30-jährigen Erfahrung in der technischen Umsetzung kombiniert wird. So verkürzt EPAM die Markteinführungszeit seiner Kunden und steigert den Wert ihrer Innovationen und digitalen Investitionen.Bei der Umsetzung von GenAI kommen diverse Orchestrierungs-, Test- und Engineering-Lösungen wie EPAM DIAL, EPAM EliteA und EPAM AI/RUN zum Einsatz.EPAM liefert global. Gleichzeitig engagiert sich EPAM lokal mit Expertenteams aus Beratern, Architekten, Designern und Ingenieuren und macht die Zukunft für Kunden, Partner und Mitarbeitende auf der ganzen Welt real. Es gilt die Überzeugung, dass die richtigen Lösungen das Leben der Menschen verbessern und den Kunden aus verschiedensten Branchen Wettbewerbsvorteile verschaffen. EPAMs Denken wird lebendig in den Erfahrungen, Produkten und Plattformen, die sowohl entworfen als auch auf den Markt gebracht werden.Die multidisziplinären EPAM-Teams wurden im Jahr 2021 in die S&P 500 und die Forbes Global 2000 aufgenommen und von Glassdoor und Newsweek als Top 100 Best Workplace ausgezeichnet. Sie betreuen Kunden auf sechs Kontinenten. EPAM ist stolz darauf, unter den Top 15 der Fortune-1000-Unternehmen im Bereich Informationstechnologie-Services zu sein. In den IDC MarketScapes für Worldwide Experience Build Services, Worldwide Experience Design Services und Worldwide Software Engineering Services sowie im Gartner Magic Quadrant für Custom Software Development Services, Worldwide im Jahr 2024 wurde EPAM als führend anerkannt.*Erfahren Sie mehr unter www.epam.com und folgen Sie uns auf LinkedIn.* Gartner unterstützt keine der in seinen Forschungspublikationen dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschliesslich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2513274/Whitelane_Swiss_Report_Infographic_300_dpi_Eng.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/722474/4928524/EPAM_Logo1.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/epam-erhalt-den-status-exceptional-performer-in-der-schweizer-it-sourcing-studie-2024-302256063.htmlPressekontakt:press@epam.comOriginal-Content von: EPAM Systems, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100090286/100923346