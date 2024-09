Der DAX nimmt den Schwung von der Wall Street und aus Asien mit und startet am Dienstag erneut freundlich in den Handel. Vor den Ifo-Daten für den September greift der deutsche Leitindex die 19.000er-Marke und darüber auch das Rekordhoch bei 19.045 wieder an. Auf Unternehmensseite stehen Aurubis, Commerzbank, Delivery Hero, DHL Group, Hypoport und TUI im Fokus.

